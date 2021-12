Covid-19 : le maire de Lyon, Grégory Doucet, testé positif

Le maire de Lyon, Grégory Doucet / (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, annonce ce mercredi avoir été testé positif au covid-19. Il poursuivra à distance ses activités.

"Bien que vacciné et malgré un respect scrupuleux des gestes barrières, j’ai été testé ce matin positif à la COVID-19", explique Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, sur Facebook. "Je m’isole donc ces 10 prochains jours et poursuivrai mes activités à distance", ajoute-t-il.

"Le virus circule de manière importante. Je sais la lassitude suite à ces mois de restrictions. Mais aujourd’hui plus que jamais, continuons de rester prudents et de respecter les règles de santé publique en vigueur pour le bien de toutes et tous", conclut le maire de Lyon.