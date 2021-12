L'inquiétude est de plus en plus vive en France avec l'arrivée du variant Omicron, beaucoup plus contagieux, qui fait craindre une nouvelle flambée épidémique dans le pays. De nouvelles mesures pourraient être annoncées, lundi, le 27 décembre.

Le variant Omicron se répand "à très vive allure" en France et il pourrait devenir majoritaire entre Noël et Nouvel An", a expliqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, après le conseil des ministres.

"L'épidémie risque de repartir en trombe", a ajouté le porte-parole du gouvernement. Le variant Omicron est beaucoup plus contagieux que le variant Delta.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a expliqué de son côté ce mercredi 22 décembre sur RMC : "on dépassera très vraisemblablement les 100 000 contaminations/jour d'ici la fin du mois".

Un conseil des ministres exceptionnel lundi 27 décembre

Devant cette explosion des cas, les Pays-Bas ont reconfiné quatre semaines, certains pays européens ont réinstauré le couvre-feu. Mais pour l'instant, en France, pas de nouvelles mesures restrictives annoncées. Pour l'instant. Un nouveau point doit être fait lundi, l'issue d'un conseil des ministres convoqué de manière exceptionnelle. Véran et Attal n'ont rien exclu pour la suite.

Les décideurs français ont notamment les yeux rivés sur l'Angleterre, où la vague épidémique a un peu d'avance sur la situation française, pour savoir si ce variant Omicron entraîne, ou pas, de nombreuses hospitalisations.

L'inquiétude est vive car les hôpitaux sont déjà au sous grand tension. Lyon Capitale vous a fait un point complet sur la situation très tendue dans les HCL mi-décembre (Un décryptage à relire ici).

Lundi, le 20 décembre, les HCL ont annoncé la déprogrammation de TOUTES les opérations non urgentes pour permettre l'ouverture de nouveaux lits de réanimation. Pour accueillir tout le monde. Pour soigner tout le monde.

Le point complet sur la situation épidémique à Lyon ce mercredi à retrouver ICI