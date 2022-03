(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

La décrue de la 5e vague de Covid-19 se poursuit à Lyon et dans le Rhône où le nombre de cas positifs baisse de jour en jour. Dans le département, le taux d’incidence est désormais de 404 cas positifs pour 100 000 habitants sur une semaine, soit l’un des plus faibles de France.

Durement touché par la 5e vague de Covid-19, le Rhône aura longtemps été l’un des départements enregistrant le plus grand nombre de contaminations de Covid-19 au cours des dernières semaines. Désormais, c’est le cas depuis plusieurs jours, il s’agit de l’un des départements français avec le plus faible taux de cas positifs détectés chaque semaine. C’est simple, derrière les départements d’Île-de-France le Rhône est celui qui enregistre le plus faible taux d’incidence.

Le nombre de cas positifs le plus bas depuis fin novembre

Depuis un mois, les contaminations ont fortement chuté à Lyon et dans le Rhône où l’on enregistre 10 fois moins de cas qu’au pic de la 5e vague le vendredi 21 janvier, où le taux d’incidence était de 4 655. Désormais, cet indicateur clé qui permet de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t sur un territoire, est de 404 d'après les derniers chiffres stabilisés au vendredi 25 février.

La courbe rouge du graphique ci-dessous révèle également que le nombre de cas positifs détectés dans le Rhône n’a jamais été aussi bas depuis le 26 novembre 2021 et les premières semaines de la montée de la 5e vague épidémique.