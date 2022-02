Plus de 1100 personnes restent hospitalisées avec le covid-19 dans le Rhône. Si les contaminations baissent depuis 15 jours, le nombre d'hospitalisation reste élevé.

Depuis maintenant deux ans, le quotidien des Français, mais surtout des soignants, reste suspendu à deux courbes : celle des contaminations au Covid-19 et celle des hospitalisations. Dans le Rhône, le taux d'incidence est de 2321 sur une semaine glissante le 4 février. Un chiffre en nette baisse depuis fin janvier, alors que le nombre de personnes hospitalisées avec le covid-19 n'a pas encore entamé de redescente.

Avec la vaccination d'une majeure partie de la population, et les mesures barrières, les courbes des contaminations et des hospitalisations se sont enfin décorrélés : beaucoup de contaminations ne veut plus dire beaucoup d'hospitalisations. Sauf quand le taux d'incidence dépasse les 4000 dans le Rhône, avec le variant Omicron très contagieux, et le choix du gouvernement de le laisser circuler. Dans le Rhône, 1121 personnes sont encore à l'hôpital et positives au covid-19, dont 159 en réanimation.

Il convient d'apporter une petite nuance à ces chiffres. Avec le variant Omicron, plus contagieux mais causant moins de formes graves, certaines personnes sont positives au covid-19. Depuis fin janvier, Santé Publique France fait la distinction entre les patients hospitalisés soignés pour Covid de ceux avec le Covid mais soignés pour autre chose. En Auvergne-Rhône-Alpes, les patients porteurs de covid-19 représentent 55,1 % des hospitalisations. Ainsi, sur ces 55,1 %, 41,3 % sont soignés car ils souffrent du Covid et 13,8 % sont soignés pour une autre pathologie mais sont aussi positifs au covid-19. Une distinction importante qui montre cependant qu'une majorité des personnes à l'hôpital avec le Covid-19 restent hospitalisées à cause du virus.

Les hospitalisations augmentent mais le nombre de patients en réanimation stagne

Le 7 février, les hôpitaux du Rhône accueillaient 87 nouveaux patients atteints par le covid-19. La semaine précédente, ils étaient entre 253 et 87. Les hospitalisations continuent donc d'augmenter (voir graphique ci-dessous). Mais elles pourraient diminuer dans les semaines à venir, si elles continuent à suivre la courbe des contaminations.

La tension hospitalière reste forte, autour de 83 %, même si le nombre de patients en réanimation stagne depuis fin janvier.

