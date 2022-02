Exposition photo à Lyon : le Mal-logement à découvert

Le collectif Item invite les Lyonnais au lancement du livre Mal-logement et confinement réalisé autour d’enquêtes, témoignages et d’un reportage photographique pour la fondation Abbé-Pierre réalisé par Bertrand Gaudillère.

Créé à Lyon en 2001, spécialisé dans le photojournalisme et le documentaire au long terme, le collectif Item regroupe dix photographes, une réalisatrice sonore et un graphiste qui répondent à des commandes pour la presse tout en développant des projets personnels et collectifs.

Ils mettent également en place des ateliers pédagogiques d’éducation à l’image auprès de publics très variés et organisent tout au long de l’année des expositions dans différents lieux.

Pour une soirée exceptionnelle, le collectif invite les Lyonnais au lancement du livre Mal-logement et confinement réalisé autour d’enquêtes, témoignages et d’un reportage photographique par un membre du collectif Bertrand Gaudillère, pour la fondation Abbé-Pierre.

L’artiste met à nu les situations de mal-logement et les conditions de vie des personnes mal logées en Auvergne-Rhône-Alpes. La présentation du livre est accompagnée d’une exposition visible uniquement lors de cette soirée.

Exposition et lancement du livre Mal-logement et confinement – Le 10 février, Item Atelier, 3, impasse Fernand-Rey, Lyon 1er (le livre est disponible auprès du collectif) - www.collectifitem.com