Covid-19 à Lyon : schéma vaccinal complet, 3e dose, où en est la vaccination dans le Rhône ?

Le Rhône fait partie des départements où le virus circule le plus ces derniers jours. Toutefois, la situation reste sous contrôle, car les hospitalisations n’explosent pas en raison de la couverture vaccinale importante, qui "limite les formes graves de Covid-19". 96 % des rhodaniens de plus de 12 ans sont complètement vaccinés et 10 % ont déjà reçu une dose de rappel.

Avec un taux d’incidence de 444, qui met en évidence le nombre important de contaminations sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants, le département du Rhône est l’un des départements de France où le Covid-19 circule le plus ces derniers jours. Pourtant les autorités locales et sanitaires se voulaient plutôt rassurantes sur la situation mardi 30 novembre, les hospitalisations étant pour le moment limitées en raison de l’importante couverture vaccinale dans le Rhône, qui est de 96 % chez les plus de 12 ans.

50 % des plus de 80 ans ont reçu un rappel

Toutefois, pour que la situation ne s’aggrave pas, la préfecture insiste sur la nécessité d’appliquer "les gestes barrières, qui ont été trop oubliées ces dernières semaines", et l’importance de recevoir une dose de rappel, l’immunité des vaccinés s’affaiblissant "au bout de 5 à 6 mois après la vaccination initiale". Alors que la dose de rappel est ouverte depuis le 1er septembre aux plus de 65 ans et depuis le 27 novembre à tous les adultes, cinq mois après leur deuxième injection, 10,7 % des habitants du département se sont déjà fait injecter.

Dans le détail, c’était le cas de près de 50 % des plus de 80 ans au 28 novembre, près de 60 % des 75-79 ans ou encore 24 % des 65-69 ans, comme le montre le graphique ci-dessous.

Toutefois, on observe également que dans certaines catégories d’âges, comme chez les 12-17 ans ou encore les plus de 80 ans de nombreuses personnes n’ont toujours pas complété leur schéma vaccinal. Ainsi, 21 % des jeunes de 12-17 ans du Rhône étaient dans ce cas-là, près de 10 % chez les 18-24 ans, 11 % chez les 65-69 ans et surtout 12,5 % chez les 80 ans et plus, pourtant considérés comme les plus fragiles.

Un numéro vert pour vacciner les plus âgés

Les opérations de vaccination se poursuivent donc dans le département et un numéro vert a été déployé pour favoriser la vaccination des plus âgés, le 08000 730 957. Ouvert 7 jours sur 7, de 6 à 22 heures, ce numéro permet à chaque personne de 80 ans et plus "d’être mise en relation avec un service de vaccination ou de demander une vaccination à domicile", précise l’ARS.

Par ailleurs, 29 centres de vaccination et cinq équipes mobiles sont opérationnels dans le Rhône, en plus des pharmacies et médecins de ville qui participent à la campagne vaccinale contre le Covid-19.