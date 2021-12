Covid-19 à Lyon : à l’approche de la fin de l'année 2021, où en est la vaccination dans le Rhône ?

Alors que la 5e vague du Covid-19 se propage très rapidement en France, les services hospitaliers font face à un afflux de plus en plus important de patients. Dans le même temps, les opérations de vaccination se poursuivent pour protéger les Français et limiter les formes graves de Covid-19. Dans le Rhône, 87,3 % des Rhodaniens de plus de 12 ans ont un schéma vaccinal complet et 31 % ont effectué leur dose de rappel.

Jour après jour, la situation sanitaire se dégrade en France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’une des plus touchées du pays par la 5e vague du Covid-19. Les contaminations augmentant, la situation devient de plus en plus tendue au sein des services hospitaliers, notamment en réanimation. À titre d’exemple, le 21 décembre 158 des 159 lits de réanimations ouverts dans les HCL étaient occupés, dont 68 par des patients covid positifs.

Pour l’instant, les services hospitaliers font face à un afflux de malades contaminés par le variant Delta, mais l’arrivée du variant Omicron, qui se répand "à très vive allure" en France, où "il pourrait devenir majoritaire entre Noël et Nouvel An", selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, fait craindre une nouvelle flambée épidémique.

87,3 % des Rhodaniens âgés de plus de 12 ans sont vaccinés

Dans ce contexte, la vaccination se révèle essentielle pour limiter les cas graves de covid-19 et donc d’hospitalisation. Alors que la campagne de vaccination a été ouverte ce mercredi 22 décembre aux enfants âgés de 5 à 11 ans, au 20 décembre 87,3 % des Rhodaniens âgés de plus de 12 ans possédaient un schéma vaccinal complet.

Un chiffre inférieur à ceux annoncés ces dernières semaines et qui s’explique par le fait que Santé Publique France a revu ses indicateurs. En effet, désormais ces derniers sont "exprimés par lieu de résidence des personnes vaccinées (en remplacement du lieu de vaccination). L'historique des données a été repris selon ce mode de calcul". Le taux de vaccination dans le Rhône des plus de 12 ans est ainsi passé de 96 % le 29 novembre à 87,3 % le 20 décembre. Ce qui place le Rhône en 6e position des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes les plus vaccinés.

Dans le détail, dans le Rhône, la couverture vaccinale la plus élevée est observée chez les 75-79 ans (97,7 %) et les 70-74 ans (95,9 %), la plus faible se situant chez 12-17 ans (73 %) et les 18-24 ans (75,4 %). On observe néanmoins que chez les plus de 80 ans la vaccination n’avance plus depuis de nombreuses semaines, alors que près de 13 % d’ente eux n’ont toujours pas complété leur schéma vaccinal.

Quid de la campgane de rappel ?

Par ailleurs, la campagne de rappel, essentielle pour booster l’immunité avance alors que ces dernières semaines, les autorités, à l’instar de la préfecture du Rhône, ont insisté sur l’importance de recevoir une dose de rappel, l’immunité des vaccinés s’affaiblissant "au bout de 5 à 6 mois après la vaccination initiale". Alors que la dose de rappel est ouverte depuis le 1er septembre aux plus de 65 ans et depuis le 27 novembre à tous les adultes, cinq mois après leur deuxième injection, 31,2 % des habitants de plus de 12 ans du département se sont déjà fait injecter.

Dans le détail, c’était le cas de près de 80 % des 75-79 ans au 20 décembre, près de 65 % des plus de 80 ans ou encore 39 % des 50-59 ans, comme le montre le graphique ci-dessous.

Un numéro vert pour vacciner les plus âgés

Les opérations de vaccination se poursuivent dans le département où un numéro vert a été déployé pour favoriser la vaccination des plus âgés, le 08000 730 957. Ouvert 7 jours sur 7, de 6 à 22 heures, ce numéro permet à chaque personne de 80 ans et plus "d’être mise en relation avec un service de vaccination ou de demander une vaccination à domicile", précise l’ARS.