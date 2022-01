Covid-19 : 4 sénateurs sur 7 de Lyon et du Rhône ont voté contre le pass vaccinal, qui a voté quoi ? Décryptage

Le Sénat a largement voté en premier lecture le projet de loi sur le pass vaccinal dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 janvier. Par 249 voix pour, 63 contre, et 26 abstentions. Qu'ont voté les 7 sénateurs de Lyon et du Rhône ? 4 ont voté contre.

Après l'Assemblée nationale, dans la nuit du mercredi 5 janvier au jeudi 6 janvier (214 voix pour, 93 contre. 27 abstentions), le Sénat a largement adopté le projet de loi sur le pass vaccinal en première lecture (249 voix pour, 63 contre, 26 abstentions) la nuit dernière, dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 janvier.

Le texte "transforme" le pass sanitaire en pass vaccinal. En résumé, il ne sera plus possible pour un non-vacciné d'aller au restaurant une fois que le projet de loi sera totalement examiné et qu'il entrera en vigueur. Un simple test PCR ou antigénique négatif ne suffira plus.

Un texte largement amendé au Sénat

Le Sénat a largement amendé le projet de loi voté à l'Assemblée avec notamment la suppression du pass vaccinal pour les personnes de moins de 18 ans. Les mineurs de 12 à 17 ans resteront soumis au pass sanitaire actuel. Autre modification importante : les sénateurs ont voté pour la mise en place d'un seuil de 10 000 patients hospitalisés en lien avec le Covid-19 au niveau national en deçà duquel le pass vaccinal disparaîtra automatiquement. Enfin, le texte voté par le sénat supprime la possibilité de vérifier l'identité du détenteur du pass par les patrons de bars, cafés et restaurants.

Quel a été le vote des 7 Sénateurs de Lyon et du Rhône sur ce projet de loi du pass vaccinal au Sénat :

POUR : François-Noël Buffet (LR), Bernard Fialaire (centriste), Gilbert-Luc Devinaz (PS)

CONTRE : Etienne Blanc (LR), Catherine Di Folco (LR), Thomas Dossus (EELV), Raymonde Poncet (EELV)

Lyon Cap' vous avait aussi résumé le vote des députés du Rhône lors du vote du projet de loi sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale le 6 janvier :

Chez les députés

POUR : Anne Brugnera (LREM), Thomas Rudigoz (LREM), Blandine Brocard (LREM), Jean-Luc Fugit (LREM)

Abstention : Nathalie Serre (divers droite), Bernard Perrut (LR)

CONTRE : Hubert Julien-Laferrière (Génération écologie)

Hubert Julien-Laferrière, le député Génération écologie de Lyon, était longuement revenu sur son vote CONTRE pour Lyon Cap'. A lire ICI.

Le projet de loi va maintenant revenir à l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs se réuniront au Palais Bourbon, jeudi 13 janvier, en début d'après-midi, pour tenter de s'accorder sur une version commune du projet de loi en commission mixte paritaire. En cas d'accord, il sera soumis pour adoption définitive une dernière fois au vote du Sénat jeudi, puis de l'Assemblée vendredi. Le texte pourrait ensuite entré en vigueur dès le 17 janvier.

