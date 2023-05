"Courir pour elles, c'est 7000 femmes soutenues à l'hôpital à Lyon"

Pour la 14e édition de Courir pour elles, Sophie Moreau, sa fondatrice ambitionne de rassembler 14 000 femmes pour la bonne cause.

"Courir pour elles, c’est bien plus qu’une course ou qu’une marche ! C’est un événement caritatif et solidaire." Le slogan est éprouvé.

Depuis 14 ans, l'association Courir pour elles fait de Lyon, un dimanche de mai par an, la capitale de lutte contre les cancers féminins.

"On a soutenu 7000 femmes à l'hôpital une fois le diagnostic de cancer annoncé. Et, toujours en 14 ans, on a récolté 2 millions pour ces missions de soutien et d'accompagnement" explique Sophie Moreau, la fondatrice de Courir pour elels.

Ambition 2023 : soutenir 1 000 femmes de plus.

Pour parvenir à cet objectif audacieux, l'association cherche à la fois des mécènes mais aussi des coureurs et coureuses. Pour tous (hommes et femmes), il est possible d'achter un dossard pour les parcours audioguidés du 13 avril au 13 mai. Et le Jour J, le 14 mai, les femmes peuvent achater leur dossard pour marcher ou courir 5 ou 10 kilomètres.

75% des sommes collectées par l’association sont dédiées à ses deux missions : prévenur les cancers par la promotion de l’activité physique et soutenir les femmes en soin par le financement de séances d’activité physique adaptée (APA).

Le cancer est la première cause de mortalité en France devant les maladies cardio vasculaires.

Le nombre de décès par cancer est estimé à 157 400 en 2018, dont 67 800 chez la femme. Chez la femme, le cancer du sein se situe en tête (58 500 cas en 2018), devant le cancer colorectal (20 100 cas) et le cancer du poumon (15 100 cas).

Il reste encore des places pour Courir pour elles édition 2023. Et vous, que faites-vous dimanche 14 mai ?

Retranscription textuelle et intégrale de l'entretien

avec Sophie Moreau

Guillaume Lamy : Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez vous de six minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Sophie Moreau. Bonjour.



Sophie Moreau : Bonjour!



Guillaume Lamy : Sophie Moreau On ne vous présente plus. Vous êtes la présidente fondatrice de l'association Courir pour elles, créée, je le rappelle, en 2010, donc il y a quatorze ans, association d'intérêt général dont le but est de contribuer à la lutte contre les cancers féminins. Donc 14ᵉ édition qui va se dérouler le 14 mai. Avant de parler de l'événement du 14 mai. Est ce qu'on peut avoir un bilan chiffré de des actions de l'association Courir pour elle depuis 2010?



Sophie Moreau : Alors oui, en deux chiffres, parce qu'on n'a que six minutes, on dira qu'on a soutenu 7000 femmes puisqu'une de nos missions, c'est de soutenir les femmes à l'hôpital une fois le diagnostic de cancer annoncé. Et le deuxième chiffre à retenir, c'est 2 millions. C'est 2 millions dédiés pour cette mission de soutien, d'accompagnement.



Guillaume Lamy : 2 millions d'euros.



Sophie Moreau : Absolument, 2 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros qui sont récoltées au travers de nos manifestations, au travers de notre boutique, on a on a nos partenariats, nos mécénat. Les dons sont très importants aujourd'hui et puis on est fait. On les dédie à cette mission qui est la mission de soutien et on a une très grosse mission en parallèle qui est la mission de prévention. On a des campagnes qui sont mensuelles et qui suivent les recommandations de l'OMS. Donc, chaque mois, on a une recommandation. Au mois d'octobre, c'est le dépistage organisé, au mois de novembre, c'est le mois sans tabac, au mois de septembre, c'est l'alimentation, mieux se nourrir. Donc voilà, on est en août.



Guillaume Lamy : Je reviens sur les 2 millions parce que c'est important quand même. Ces 2 millions d'euros sont ensuite reversés à qui



Sophie Moreau : Elles sont dédiées aux hôpitaux et aux associations qui font faire de l'activité physique adaptée. Vous avez raison Guillaume aux dames en soins donc 7000 personnes ont été femmes ont été soutenues jusqu'à maintenant. Et le grand objectif 2023, il est ambitieux, c'est de soutenir 1000 femmes en plus. Voilà, donc aujourd'hui il n'y a plus de budget pour faire de l'accompagnement, je dirais à côté de la médecine traditionnelle en tout ce qui est qualité de vie. Donc on a vraiment un impact sur le terrain. Et que ce soit avec le centre Léon Bérard, Les Hospices Civils de Lyon, le MédiPôle et puis d'autres hôpitaux en région sur la grande métropole, et bien on les soutient et on apporte de la qualité de vie aux femmes en traitement.



Guillaume Lamy : Le gros événement de Courir pour elles, c'est l'événement qui s'appelle aussi Courir pour elles, donc qui se déroule le 14 mai Bron Paris, c'est ça absolument l'objectif. 14ᵉ édition ce que vous disiez 14 000 participants.



Sophie Moreau : On va, on va, on est fait, on n'y arrive. Là, on est quasi aujourd'hui certain d'arriver à 14 000. L'idée, c'est surtout au travers de notre boutique. Il y aura une très très belle boutique avec tous nos produits de mécénat qui sont complémentaires, qui arrivent tous les jours d'aide, de dons, de collectes aussi. On fait une collecte, on va faire une collecte sur place de manière à encourager tous ceux qui viennent accompagner les participantes à faire un petit don afin de compléter notre budget et d'arriver à ce chiffre ambitieux. 1000 femmes en plus soutenues sur 2023.



Guillaume Lamy : C'est un bel objectif, juste d'un point de vue très concret pour celles et ceux qui n'ont pas participé à Courir pour elles, c'est à dire comment ça se passe, on achète le dossard et c'est quoi le. Quelle partie est reversée justement va permettre.



Sophie Moreau : Alors c'est très très simple. D'ailleurs on est suivi par un commissaire aux comptes, donc nos comptes sont vraiment regardés avec minutie. Comment ça se passe? Vous prenez une inscription, Vous pouvez aujourd'hui. Guillaume prendre une inscription puisque les versions audio guidées connectées sont mixtes, vous achetez un dossard par internet, donc vous avez votre dossard, votre tee shirt et la possibilité donc d'aller à Paris pour les femmes. Et 75 % du prix haut du dossard est dédié ou sont dédiés sont dédiées à bien d'autres missions de soutien des femmes à l'hôpital.



Guillaume Lamy : C'est bien.

Sophie Moreau : Donc c'est 75 %. Ce qui est assez remarquable, on peut le dire.



Guillaume Lamy : Vous vous parliez effectivement d'hommes aussi, puisque quoi pour elles on vient en aide, Vous venez en aide aux femmes qui sont, qui sont en soins, Il y a quand même un pilier. Donc il y a effectivement, il y a les il y a les bénévoles, il y a partenaires, et puis il y a les participantes. Mais récemment, c'est à dire la semaine dernière, les sapeurs pompiers de Lyon ont joué le jeu, sont habillés en rose et ils vont courir, c'est ça?



Sophie Moreau : Absolument. Ce qui est génial grâce au confinement, c'est qu'on a inversé un petit peu la tendance. Pour elle, c'était que féminin. On a su se réinventer. On a demandé de l'aide aux hommes parce que dans la bataille, on est vraiment des combattants. On s'est fait la bataille contre le cancer et le combat, c'est la famille. Finalement, c'est une bataille de famille. En effet, je dis souvent quand une femme a un cancer du sein, c'est toute la famille qui tombe, c'est les enfants, le papa c'est les frères, c'est les cousins. Donc c'est une bataille qu'on doit mener ensemble, femmes et hommes en duo, on est vraiment. L'autre jour, on parlait avec le loup qui est un partenaire. On disait on va, on va faire, on va se mêler ensemble pour pour. Là qui le. Et c'est vraiment ce combat là jouer collectif tous ensemble dans l'entraide, la coopération. Cette année, elle est compliquée pour nous, hein. On ne va pas se le cacher. Et c'est vraiment dans ce sens où il faut jouer collectif, s'unir main dans la main pour pour battre le cancer qui n'épargne personne, qui.



Guillaume Lamy : Je le rappelle, que le cancer est la première cause de mortalité en France devant les maladies cardio vasculaires. Si les gens veulent s'inscrire...



Sophie Moreau : Le site internet, donc courir pour elle, c'est toujours possible, le plus tôt, le mieux. Alors certaines se sont inscrites le 1ᵉʳ janvier. Là, on parle aux retardataires. On espère vraiment du fond du cœur que tout le monde va jouer le jeu. Et il est surtout possible d'acheter un dossard suspendu qui sera offert à une personne dans le besoin. Ce dossard est considéré comme un don et donc c'est défiscalisé. Donc tout le monde aujourd'hui peut se mobiliser pour nous parce que tout le monde est concerné et tout le monde peut se mobiliser.



Guillaume Lamy : Ce sera un bel événement, donc le 14 mai au Parc de Paris. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de six minutes chrono et participer. Merci beaucoup. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.