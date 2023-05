Le Lyon Hockey Club bientôt en deuxième division ?

Ce week-end, le Lyon Hockey Club pourrait passer en deuxième division. À la patinoire Charlemagne se tient, samedi et dimanche, le carré final du championnat de France.

Le week-end s'annonce décisif pour les joueurs du Lyon Hockey Club. Jusqu'à lundi, les athlètes qui visent la Ligue Magnus jouent au carré final du championnat de France qui se tient à domicile, à la patinoire Charlemagne (Confluence). Ils jouent leur qualification pour monter en deuxième division.

"Tout le monde a envie d'aller en finale et de gagner cette coupe, surtout avec cette montée à la clé, confie Clément Ginier, gardien de but du club au micro de BFM Lyon. On va tout faire pour, et on a hâte, sans pression, ni a priori, juste avec de l'envie. Et si tout se passe bien, on ira jusqu'au bout". L'équipe lyonnaise ne connaît pas ses adversaires mais affirme que jouer à domicile, devant son public, la galvanise.

Après un dépôt de bilan en 2019, l'association a repris l'équipe en partant de zéro, rappellent nos confrères de BFM. La montée en deuxième division ce week-end constituerait un bel accomplissement, et une étape vers le sommet.