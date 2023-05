Les indicateurs économiques sont bons dans la quasi-totalité des bassins de vie mais avec un déséquilibre est-ouest frappant.

La métropole multipolaire voulue par les écologistes peine à convaincre les acteurs économiques et à se matérialiser. Les entreprises désireuses de s’installer à Lyon ciblent toujours la Part-Dieu, Gerland ou Villeurbanne en priorité. Mais, dans les faits, la répartition des activités économiques n’est pas si déséquilibrée dans la métropole. Chaque bassin de vie dispose de zones d’activités.

Les nuisances sont en revanche moins partagées. En caricaturant, l’Est regroupe les activités logistiques les plus gourmandes en espaces et rarement les plus esthétiques. Le Sud concentre les industries lourdes autour de la Vallée de la Chimie. Le cœur de la métropole et l’Ouest sont la destination privilégiée des entreprises de service. Seuls les monts d’Or échappent à la dynamique métropolitaine.