Didier Deschamps vient d'annoncer sa liste de joueurs pour la Coupe du monde au Qatar. Sans surprise, aucun joueur de l'Olympique lyonnais n’a été sélectionné.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la Coupe du monde de football au Qatar, 9 novembre. Aucun joueur de l'Olympique Lyonnais ne figure parmi les noms annoncés. Avant cette prise de parole, de nombreux doutes planaient sur certains noms, mais aucun de l'Olympique lyonnais.

Aucun Lyonnais à l'Euro 2021 et à la Coupe du monde 2022

Signe annonciateur ? Déjà, lors de l’Euro 2021, aucun joueur de l'OL ne figurait parmi la liste de Didier Deschamps. Une absence qui n’avait pas porté chance aux Bleus : ils étaient passés à côté de leur tournoi, éliminés dès les huitièmes de ce tournoi européen.

La disparition des Lyonnais en équipe de France commence à dater. Léo Dubois est le dernier Gones à avoir porté le maillot tricolore et sa dernière sélection remonte au 16 novembre 2021, et une victoire face à la Finlande. L'ancien capitaine de l'OL - actuel joueur de Galatasaray (Turquie) - peinait à se faire une place chez les Bleus. Après plusieurs performances en demie-teinte, il a disparu des radars de l'équipe de France en . Une décision prise suite à un match, pourtant remporté, contre la Finlande. Depuis un an, aucun lyonnais n’a été sélectionné.

Un début de saison de l'OL trop faible

Ce n'est pas faute d’avoir essayé. Cette année, Alexandre Lacazette avait même choisi de revenir à Lyon depuis Arsenal, en vue d’une sélection pour la Coupe du monde. Pour mémoire, l’attaquant ne disposait pas d'assez de temps de dans le club anglais pour prétendre rejoindre les Bleus. Des ambitions qu'il a dû vite laisser tomber après le mauvais début de saison de l’OL.

Son compère d'attaque, Moussa Dembélé, interrogé par Prime Vidéo, fin octobre, avait confirmé ses chances d'être à la Coupe du monde : “J'y crois parce que je connais mes qualités”. Selon toute vraisemblance, sa déclaration n'a pas été écoutée par le sélectionneur. Même les arrêts pour blessure de nombreux titulaires - Ngolo Kanté et Paul Pogba - n’auront pas suffit à faire de la place aux Gones. Malgré cela, rendez-vous le 22 novembre à 20h : France vs Australie.

