Aéroport de Lyon : une nouvelle ligne directe à destination du Qatar

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ouvre quatre vols directs à destination de Doha, la capitale du Qatar, à partir du 3 juillet 2023, via Qatar Airways.

C'est une première. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry officialise désormais sa collaboration avec la compagnie aérienne Qatar Airways. Dès le 3 juillet 2023, les voyageurs pourront emprunter ce vol long-courrier à destination de la capitale du Qatar, Doha. Cette nouvelle ligne sera desservie par quatre vols hebdomadaires.

Une ouverture à l'internationale

Avec cette nouvelle ligne à destination du Qatar, Lyon renforce sa présence à l'internationale. "Cette nouvelle ligne entre la capitale du Qatar et Lyon renforcera l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole lyonnaise en offrant à ses habitants davantage d’options pour se rendre au Moyen-Orient et en Asie, notamment au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande", précise les services de l'aéroport lyonnais.