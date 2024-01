Vainqueur de Montpellier, l'OL est toujours invaincu en D1

Eugenie Le Sommer et Selma Bacha avec le maillot de l’Olympique Lyonnais. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Les Fenottes ont signé à Montpellier un 13e succès en 13 rencontres cette saison en D1 au terme d'un match sérieux contre une solide équipe montpelliéraine.

Et à la fin, c'est l'OL qui gagne. Sur la pelouse de Montpellier, les Lyonnaises ont poursuivi leur série d'invincibilité cette saison en D1 en s'imposant 2-1 grâce à des réalisations de Vanessa Gilles et Ada Hegerberg. Une semaine après sa démonstration 4-0 contre cette même équipe de Montpellier en Coupe de France, les Fenottes ont eu un peu plus de mal dimanche dans l'Hérault.

Bacha dans tous les bons coups

Les joueuses de Sonia Bompastor, appliquées et sérieuses s'en sont sorties malgré tout et ont ouvert le score après moins de 15 minutes de jeu grâce à un bon travail de Selma Bacha sur son côté gauche. Sur le deuxième but intervenu à la 27e minute de jeu, c'est également la latérale qui est à l'origine de la passe décisive.

Un succès précieux qui permet à l'OL de prendre 8 points d'avance en tête de la D1 devant le PSG mais avec un match en plus. A quatre jours de son déplacement en Autriche pour y affronter le SKN St. Pölten en Ligue des champions, les Lyonnaises ont assuré l'essentiel.