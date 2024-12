Mercredi 4 décembre signait le début des travaux de la Voie lyonnaise 4 à Champagne-au-Mont-d'Or.

D'ici à 2026, dix-huit kilomètres de pistes cyclables permettront de traverser la métropole lyonnaise du Nord-Ouest des Monts d'Or à Villeurbanne, en passant par Limonest, Techild, Champagne, Vaise et le 6e arrondissement. Si les premiers travaux ont déjà commencés sur certains tronçons, c'est mercredi 4 décembre que les premiers coups de pelles ont résonné à Champagne-au-Mont-d'Or.

Un tracé modifié

Finalement, la Voie lyonnaise 4 n'empruntera pas l'avenue Lanessan, c'est ce qu'a décidé la Métropole de Lyon suite à plusieurs mécontentements exprimés par les commerçants et habitants des lieux. Après une concertation lancée auprès des concernés, le boulevard de la République accueillera finalement la voie cyclable. Une piste à double sens qui modifiera la configuration des lieux avec une mise en sens unique du boulevard, entre la rue de la mairie et l'avenue Montlouis.

Les travaux entamés sur la section de la rue Pasteur à la rue de la Mairie dureront jusqu'à fin décembre, et reprendront en janvier 2025 entre l'avenue Montlouis et la rue Pasteur. Le nouveau tracé entrainera la suppression du stationnement sur la voie et la déviation du bus 66.

