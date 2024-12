Fête des lumières 2024 : les coups de cœur de Lyon Capitale

Lyon Capitale vous propose une sélection des oeuvres immanquables de la 25e Fête des lumières.

Parc de la Tête-d’Or

Les Anooki - parc de la Tête d'Or. (@Fête des Lumières)

Les Anooki / Inook Moetu Batlle et David Passegand

Les personnages des créateurs lyonnais font évidemment partie de la poignée d’œuvres anniversaires retenues pour cette 25e édition. Après la gare Saint-Paul, l’opéra et l’hôtel de ville puis la place Bellecour, c’est au parc de la Tête-d’Or que trois couples de ces esquimaux taquins vont s’amuser. Ils égaieront l’attente des spectateurs. Cette année, l’entrée se fera boulevard des Belges, par la porte située face à la rue Tête-d’or pour fluidifier le parcours après une édition 2023 où les installations avaient été victimes de leur succès.

Place Bellecour

I Love Lyon - Place Bellecour. (@Fête des Lumières)

I love Lyon / Jacques Rival

La boule de Noël qui encercle la statue de Louis XIV a intégré le cénacle des œuvres anniversaires. L’installation était au programme de la Fête des lumières en 2006. Un vent violent l’avait endommagée et les programmateurs lui avaient offert une séance de rattrapage l’année suivante. Le succès avait été immédiat. “C’est une œuvre que l’on trouve encore sur des cartes postales”, sourit Julien Pavillard, coordinateur de la Fête des lumières. La place Bellecour accueillera aussi le lieu de pause ajouté par la majorité écologiste depuis trois ans. Des food trucks proposeront ainsi une offre de restauration rapide.

Place des Terreaux

Le Retour du Petit Géant - place des Terreaux. (@Fête des Lumières)

Le retour du petit géant / Spectaculaires, les Allumeurs d’Images

En 2008, Le petit géant, projeté sur les façades de l’hôtel de ville et du musée des Beaux-Arts, avait séduit les spectateurs. L’œuvre revient 16 ans plus tard et le petit n’a pas grandi. “C’est l’histoire d’un enfant qui s’endort et commence à rêver. Il part sur une histoire de la ville. Des jouets sont aussi projetés sur les façades”, avance Julien Pavillard. Pour l’édition 2024, ses créateurs ont ajouté quelques petites surprises.

Place Antonin-Poncet

Laniakea, Horizon 24 - place Antonin Poncet. (@Fête des Lumières)

Laniakea / Jérôme Donna

Une décennie plus tard, Laniakea revient place Antonin-Poncet. Cette œuvre a été conçue par Jérôme Donna qui officie à la Direction de l’éclairage public de la Ville de Lyon. Le spectacle convie les visiteurs à un voyage dans l’espace. L’œuvre s’inspire et rend hommage à l’astrophysicienne Hélène Courtois et sa cartographie de l’univers. Elle propose deux niveaux de lecture : des boules lumineuses en suspension au sol et une projection “d’images de méga-galaxies” sur les façades de la place.

Fontaine de la roseraie du parc de la Tête-d’Or

Plastic island / Luzinterruptus

La fontaine de la roseraie revient en 2024. Après les plantes luminescentes de l’année dernière, elle va être envahie de déchets plastiques. “Le collectif Luzinterruptus est engagé sur la problématique environnementale avec cette œuvre Plastic island. Elle fait référence au 8e continent, des déchets plastiques qui dérivent. Elle est créée avec un amoncellement de plastiques lumineux”, explique Marion Traversi, chargée de projet pour la Fête des lumières.

Rue de la République

Paseo d'hiver - rue de la République. (@Fête des Lumières)

Paseo d’hiver / Faniuolo

Cette illumination installée pour la Fête des lumières, sur le contingent des œuvres anniversaires, restera dans la rue de la République pour toute la durée des fêtes de fin d’année. “Elle a été faite par des artistes italiens. Ils sont de la région des Pouilles et reproduisent de grandes arches lumineuses”, précise Julien Pavillard, directeur artistique de la Fête des lumières.

Place de la République

Coral ghosts / Philipp Frank

L’artiste allemand va créer un récif de corail au milieu du bassin de la rue de la République. L’installation de 300 kilos est entièrement constituée à partir de filets de pêche recyclés. “J’essaie de rendre l’énergie de la nature visible dans mes œuvres. Place de la République, je vais créer un récif corallien abstrait et des projections à 360 degrés rendront visibles la fragilité et la beauté du monde sous-marin et des récifs coralliens”, confie Philipp Frank, le créateur de Coral ghosts.

Cathédrale Saint-Jean

Mother - Julian Hölscher sur la cathédrale Saint-Jean à Lyon. (@Fête des Lumières)

Mother / Julian Hölscher

La façade de la cathédrale va subir durant les quatre soirs de fête les assauts des forces de la nature. Les pierres de l’édifice religieux vont se transformer en montagnes ou en rochers qui vont lutter contre le vent et l’eau. La bande sonore mêle des sons de la nature et d’autres créés artificiellement.

Parc Blandan

Boum de lumières / Scenitz

Le parc Blandan est devenu un rendez-vous incontournable de la Fête des lumières depuis l’élection des écologistes en 2020. Le site accueille depuis 4 ans des œuvres spécialement conçues pour le jeune public. “Nous faisons le pari d’avoir un petit festival dans le festival. Il y aura une atmosphère de fête foraine : les enfants pourront jouer, danser et dessiner. Pour la Boum de lumières, nous aurons des horaires aménagés (17 h 30-21 h 30). Les enfants sont devenus un public prioritaire”, souligne Marion Traversi.

Place de la Bourse

Celestial brainstorm / Amelia Kosminsky

L’artiste anglaise Amelia Kosminsky invite les spectateurs à se plonger dans son quotidien d’épileptique et de photosensible. Elle va installer une grande lanterne magique d’enfants qui projettera à l’intérieur de la sculpture des images neuronales. “Il s’agit d’une inclusion de façon poétique”, suggère Romain Tamayo, chargé de projet pour la Fête des lumières.

Cité Jardin à Gerland

La Cité comme maison - Gerland, Cité jardin. (@Fête des Lumières)

La cité comme maison / Gwendoline Jacquemin

La Fête des lumières tente une excursion à Gerland cette année pour célébrer les 100 ans de la Cité Jardin. “Il s’agit d’un parcours artistique et culturel dans la Cité Jardin avec deux œuvres participatives. Artchibelle de Nuit avec ses 2 000 fleurs lumineuses illuminera la cour intérieure de la cité. Il y aura aussi une balade contée, BOA, à écouter avec un casque”, détaille Gwendoline Jacquemin, l’artiste qui a conçu cette œuvre. Les deux manifestations ont été construites en partenariat avec les habitants et l’école du quartier.

Basilique de Fourvière

Région des Lumières / Gilbert Coudène et Étienne Guiol

Cette année encore la basilique de Fourvière a été préemptée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en 2024, les dates coïncident et l’illumination de la façade de l’édifice religieux figure dans le programme officiel du festival organisé par la Ville de Lyon. Le spectacle, un mapping très coloré et efficace, est peu ou prou le même que celui projeté l’an passé.

Place Sathonay

Les Lumignons du Cœur / Direction des événements et de l’animation

En 2024, les Lumignons du Cœur s’installeront place Sathonay. Le dépaysement est garanti. La place se transforme en aquarium et les visiteurs déambuleront au milieu de poissons lumineux. Les Lumignons du Cœur permettent chaque année à une association d’engranger des dons des visiteurs. “Cela fait partie de l’héritage humaniste de la Fête des lumières. Cette année, nous soutenons Alynea (une association qui organise des maraudes sociales) et chaque Lyonnais pourra faire œuvre de solidarité”, salue Grégory Doucet