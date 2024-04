Un homme qui circulait tous feux éteints sur la M7 au sud de Lyon a été contrôlé par les forces de l'ordre qui ont découvert de la drogue et de l'argent liquide dans la voiture.

Dimanche 7 avril au soir, un homme de 26 ans, qui circulait sur la M7 à hauteur de La Mulatière, au sud de Lyon, a été contrôlé par la CRS autoroutière car il circulait sans feu sur l'autoroute déclassée. Selon nos confrères du Progrès, au cours de la fouille du véhicule, les forces de l'ordre ont retrouvé plus de 16 000 euros en espèces ainsi que plusieurs drogues différentes.

Présenté trois jours après l'arrestation au Parquet de Lyon, l'homme a reconnu vendre de la drogue qu'il aurait acheté à Vénissieux et dans le quartier de la Guillotière. Contrôlé positif à la cocaïne lors du contrôle, le Vaudais de 26 ans a nié avoir consommé de la cocaïne, son avocat évoquant une possible contamination en manipulant la drogue.

Le suspect, au casier judiciaire vierge, a été présenté le 10 avril, en comparution immédiate, au tribunal de Lyon. Il a écopé d'un an de prison avec sursis simple et a vu son permis de conduire suspendu six mois.