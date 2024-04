Un fast-food de Villeurbanne fermé par manque d’hygiène 

Le restaurant Le Spécial à Villeurbanne a été fermé ce mardi matin par la préfecture du Rhône après un contrôle sanitaire.

Nouvelle fermeture administrative d’un restaurant par la préfecture du Rhône. Ce mardi, le restaurant Le Spécial à Villeurbanne a été obligé de fermer ses portes après un contrôle sanitaire. Il est notamment reproché aux propriétaires une méconnaissance des règles d’hygiène, d’avoir de mauvaises conditions de stockage ou encore de n’avoir aucune traçabilité des denrées et un "défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production, de stockage et des équipements."

A lire aussi : Vers une multiplication par trois des contrôles sanitaires dans les restaurants

Afin de pouvoir rouvrir leur établissement, les propriétaires devront respecter plusieurs conditions, comme effectuer un nettoyage complet des cuisines, des zones de stockage et de production, sécuriser les installations électriques ou encore effectuer "les contrôles à réception des marchandises et les enregistrements associés."

Lire aussi :