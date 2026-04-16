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Musée des confluences à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

Lyon : le musée des Confluences monte le son pour la Nuit européenne des musées

  • par C.M.

    • La Nuit européenne des musées revient le 23 mai prochain. Comme chaque année, le musée des Confluence de Lyon prend part à la fête. Une édition 2026 marquée par différentes façons de vivre le son.

    La Nuit européenne des musées fera son grand retour le samedi 23 mai prochain. L’événement culturel est devenu incontournable entre Rhône et Saône, et chaque année, les musées de Lyon n'hésitent pas à proposer de nouvelles expériences aux visiteurs. Cette année, le musée des Confluences, situé dans le 2e arrondissement, proposera aux Lyonnais d’expérimenter plusieurs façons de vivre le son.

    Lire aussi : À Lyon, le musée des Confluences affiche une fréquentation stable en 2025

    Musique, animation, spectacle...

    De 19 heures à minuit, de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs, et notamment, une "silent party". Le concept ? Tout le monde est réuni sur la piste de danse… équipé d’un casque audio qui diffuse de la musique sur trois canaux différents. Électro, disco ou encore hip-hop, c’est à vous de choisir.

    Et pour ceux qui seraient trop timides et n’oseraient pas danser devant tout le monde, il sera aussi possible de devenir musicien grâce à son téléphone. Entourés de 300 musiciens amateurs, les visiteurs pourront jouer d’un instrument sur leur smartphone, le tout mené d’une main de maître par un chef d’orchestre.

    Un spectacle autour de la pluie ou encore une animation seront également proposés. Et pour ceux qui le souhaitent, les expositions des parcours permanents et temporaires seront bien évidemment ouvertes.

    Plus d’informations sur le site du musée des Confluences.

    Lire aussi : Lyon : le musée des Confluences signe un partenariat avec le musée des Cultures de Milan

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