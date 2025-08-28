Actualité

Orages : près de 5000 décharges de foudre dans la région ce mercredi

  • par La Rédaction

    • Preuve de l'intensité orageuse qui a traversé toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi, près de 5000 décharges de foudre ont été enregistrés ces dernières 24h.

    Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, a recensé ces dernières 24h près de 5000 décharges de foudre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Balayée par de nombreux orages, la région a été touchée par de nombreux éclairs.

    4055 impacts ont été recensés en Auvergne et 909 en Rhône-Alpes, principalement dans le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Allier.

    Des orages qui se poursuivront ce jeudi 28 août puisqu'une large partie de la région est une nouvelle fois en vigilance orages.

