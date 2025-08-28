Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois en vigilance orages ce jeudi 28 août tandis qu'une vigilance pluie-inondation concernera l'ensemble de la région.

Le temps instable et orageux se poursuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes cette semaine. Pour la troisième journée consécutive, une grande partie de la région est concernée ce jeudi 28 août par une vigilance jaune aux orages. Au total neuf départements sont en vigilance : le Rhône, la Loire, l'Ain, l'Isère, la Haute-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche.

A noter également que l'ensemble de la région a été placé en vigilance pluie-inondation par Météo France jeudi. Deux vigilances valables pour l'ensemble de la journée de ce jeudi, avant un probable retour au calme pour la soirée de jeudi dans la région.