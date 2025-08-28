Actualité
Lyon 8e : une enquête ouverte après la découverte de tags racistes sur un immeuble

  • par La Rédaction

    • Plusieurs inscriptions antimusulmanes et une menace de mort ont été découvertes mardi matin dans une résidence du quartier des États-Unis à Lyon.

    Mardi 26 août, les habitants d’une copropriété de la rue du Professeur-Beauvisage, dans le 8e arrondissement de Lyon, ont découvert quatre tags racistes, dont une menace explicite de mort. Les inscriptions, telles que “Mort l’Arabe” ou “Pas de halal stop”, semblent viser directement plusieurs commerces halal récemment installés dans la résidence.

    Un commerçant affirme à nos confrères du Progrès que ces actes s’inscrivent dans un climat de harcèlement qui dure depuis plusieurs mois, marqué par des insultes et même une agression physique contre un salarié.

    Toujours selon nos confrères, la police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs. Ces faits, susceptibles d’être qualifiés d’incitation à la haine ou de menace de mort, sont passibles de peines allant jusqu’à trois ans de prison et 45 000 € d’amende.

