Police judiciaire

Une enquête ouverte à Lyon sur une vidéo mentionnant l'Etat islamique

  • par La Rédaction avec AFP

    • Une enquête a été ouverte à Lyon après la diffusion d'une vidéo comportant des menaces et une référence à l'Etat islamique lors d'un live sur le réseau Tiktok, a indiqué mercredi le parquet de Lyon.

    Cette vidéo a été captée par un influenceur et opposant au pouvoir algérien Chawki Benzehra, qui l'a mise en ligne mardi soir sur son compte X en condamnant sa teneur.

    On y voit un homme se présentant comme un Lyonnais qui menace de "couper la tête" à un autre internaute, avant de déclarer "Nous, c’est l’État Islamique".

    La préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué qu'un signalement avait été réalisé auprès de la plateforme Pharos de la police nationale "compte tenu des propos proférés dans la vidéo mentionnée", appelant à ne pas la relayer.

    L'enquête a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex-police judiciaire), a précisé le parquet.

