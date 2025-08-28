Actualité
Le chef lyonnais Fabrice Bonnot candidat aux élections municipales
Le chef lyonnais, Fabrice Bonnot pourrait-il se lancer en politique ? (@Fabrice SCHIFF)

Municipales 2026 à Lyon : le chef Fabrice Bonnot promet "une annonce importante" le 30 septembre

  • par Vincent Guiraud

    • Le chef et président des commerçants de Charité-Bellecour, Fabrice Bonnot, entretient le suspense sur ses ambitions politiques à Lyon. Dans un communiqué de presse, il promet une "annonce importante" le 30 septembre prochain.

    Alors que l'ombre de Jean-Michel Aulas plane toujours sur les municipales 2026 à Lyon, Fabrice Bonnot pourrait-il finalement se lancer dans la course ? Si en mars dernier le chef du restaurant Cuisine et Dépendances et président de l'association des commerçants du quartier Charité-Bellecour, laissait planer le doute sur son engagement politique, il explique, ce mercredi 27 août, via un communiqué diffusé par l'agence 27/30 qu'il dévoilera "une annonce importante le 30 septembre".

    Une déclaration qu’il présente comme "le fruit de longs mois de consultation et de réflexion, pour l’avenir du commerce… et peut-être plus encore".

    Un ralliement à Jean-Michel Aulas ?

    Depuis plusieurs mois, le restaurateur se pose en porte-voix des commerçants de la Presqu’île, dénonçant notamment "l’asphyxie" du centre-ville, qu’il juge fragilisé par les difficultés du commerce de proximité. Autant de thème et de critique contre l'exécutif écologiste en place repris comme cheval de bataille par un certain Jean-Michel Aulas ces derniers mois. L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, toujours pas officiellement candidat pour la mairie de Lyon, n'a eu de cesse ces dernières semaines d'attaquer Grégory Doucet et Bruno Bernard.

    Lire aussi : Bétonisation de Lyon : Bernard répond à Aulas, "candidat qui raconte n'importe quoi"

    Il y a quelques jours, JMA dévoilait même chez nos confrères de La Tribune Dimanche sa vision de Lyon et de sa politique. De quoi accélérer une campagne des municipales qui peine pour l'heure à démarrer ? Et de quoi pousser certaines personnalités publiques lyonnaises à se ranger derrière l'ancien boss de l'OL ?

    Si Fabrice Bonnot entend "redonner du souffle à l’attractivité de Lyon, renforcer la vitalité du commerce de proximité et bâtir un projet commun, humain et solidaire", le chef restera-t-il simple porte-étendard des commerçants ou franchira-t-il le pas vers un engagement politique assumé ? La réponse est donc attendue dans un mois.

    à lire également
    police lyon faits divers
    Lyon 8e : une enquête ouverte après la découverte de tags racistes sur un immeuble

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le chef lyonnais Fabrice Bonnot candidat aux élections municipales
    Municipales 2026 à Lyon : le chef Fabrice Bonnot promet "une annonce importante" le 30 septembre 10:14
    police lyon faits divers
    Lyon 8e : une enquête ouverte après la découverte de tags racistes sur un immeuble 09:44
    voiture police faits-divers
    Une jeune femme retrouvée morte dans son appartement à Sathonay-Camp 09:09
    orage Lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce jeudi 08:44
    Orages : près de 5000 décharges de foudre dans la région ce mercredi 08:18
    d'heure en heure
    faits divers
    Une enquête ouverte à Lyon sur une vidéo mentionnant l'Etat islamique 07:50
    orages
    Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orages 07:28
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un temps instable et pluvieux ce jeudi à Lyon, seulement 22 degrés attendus 07:12
    TCL lyon metro
    Métro A, T2, C23... À Lyon, du mieux sur ces lignes du réseau TCL à la rentrée 27/08/25
    police judiciaire
    Meurtre d'un ex-élu de Corbas : la victime était suspecté de détenir des images pédopornographiques 27/08/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : neuf mois de prison ferme pour des vols à l'arraché 27/08/25
    Oullins-Pierre-Bénite : une boulangerie et un fast-food fermés après un contrôle d'hygiène 27/08/25
    Lyon : les noms des salles de la mairie du 5e féminisées 27/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut