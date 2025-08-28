Le chef et président des commerçants de Charité-Bellecour, Fabrice Bonnot, entretient le suspense sur ses ambitions politiques à Lyon. Dans un communiqué de presse, il promet une "annonce importante" le 30 septembre prochain.

Alors que l'ombre de Jean-Michel Aulas plane toujours sur les municipales 2026 à Lyon, Fabrice Bonnot pourrait-il finalement se lancer dans la course ? Si en mars dernier le chef du restaurant Cuisine et Dépendances et président de l'association des commerçants du quartier Charité-Bellecour, laissait planer le doute sur son engagement politique, il explique, ce mercredi 27 août, via un communiqué diffusé par l'agence 27/30 qu'il dévoilera "une annonce importante le 30 septembre".

Une déclaration qu’il présente comme "le fruit de longs mois de consultation et de réflexion, pour l’avenir du commerce… et peut-être plus encore".

Un ralliement à Jean-Michel Aulas ?

Depuis plusieurs mois, le restaurateur se pose en porte-voix des commerçants de la Presqu’île, dénonçant notamment "l’asphyxie" du centre-ville, qu’il juge fragilisé par les difficultés du commerce de proximité. Autant de thème et de critique contre l'exécutif écologiste en place repris comme cheval de bataille par un certain Jean-Michel Aulas ces derniers mois. L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, toujours pas officiellement candidat pour la mairie de Lyon, n'a eu de cesse ces dernières semaines d'attaquer Grégory Doucet et Bruno Bernard.

Il y a quelques jours, JMA dévoilait même chez nos confrères de La Tribune Dimanche sa vision de Lyon et de sa politique. De quoi accélérer une campagne des municipales qui peine pour l'heure à démarrer ? Et de quoi pousser certaines personnalités publiques lyonnaises à se ranger derrière l'ancien boss de l'OL ?

Si Fabrice Bonnot entend "redonner du souffle à l’attractivité de Lyon, renforcer la vitalité du commerce de proximité et bâtir un projet commun, humain et solidaire", le chef restera-t-il simple porte-étendard des commerçants ou franchira-t-il le pas vers un engagement politique assumé ? La réponse est donc attendue dans un mois.