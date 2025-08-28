Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce jeudi

Grâce notamment à la baisse des températures et aux pluies intenses, la qualité de l'air s'améliore ce jeudi 28 août 2025 dans toute l'agglomération lyonnaise.

Toute la région lyonnaise est balayée depuis plusieurs heures par des perturbations orageuses et pluvieuses. La pluie devrait être encore bien présente ce jeudi 28 août à Lyon, ce qui entrainera une nette baisse des températures.

Ces conditions météorologiques entraineront ainsi une amélioration de la qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon, avec des niveaux d'ozone qui poursuivront leur baisse et des indices Atmo qui seront bon à moyen pour la métropole de Lyon.