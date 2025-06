La Ville de Lyon a présenté ce mardi 17 juin le groupe scolaire Joliot Curie qui a bénéficié d'investissements conséquents pour sa rénovation. Un "exemple concret" de ce que la municipalité a mis en place pour l'éducation, l'un de ses plus gros postes de dépense depuis le début du mandat.

C'est avec le sourire aux lèvres que Grégory Doucet a accueilli la presse ce mardi 17 juin au sein de l'école nouvellement rénovée Joliot Curie dans le 5e arrondissement de Lyon. Dans la cour flambant neuve de ce groupe scolaire, le maire de Lyon a présenté les différentes actions menées depuis 2020 par sa municipalité pour "bâtir une école publique plus juste, plus durable et tournée vers l'avenir".

"Nos écoles doivent être pensées et réalisées pour que chacun puisse s'y épanouir et grandir" débute l'édile écologiste avant de commencer la visite. "Jamais la Ville de Lyon a autant investi dans ses écoles" poursuit-il, rappelant l'investissement de 327 millions d'euros depuis 2020 et son ambition de faire de l'école "un pilier de sa politique". "Ce projet phare de notre arrondissement illustre parfaitement l'effort de végétalisation engagé dans nos établissements" complète Nadine Georgel, maire du 5e arrondissement, présente ce mardi aux côtés du maire de Lyon.

Une école sur deux concernées durant le mandat

"Depuis le début du mandat, au moins une école sur deux a bénéficié de travaux" détaille Sylvain Godinot, adjoint délégué à la transition écologique et au patrimoine. Six nouveaux groupes scolaires ont été construits depuis 2020 et quatre entièrement reconstruits. Neuf écoles ont fait l'objet de rénovations énergétiques et au total 20 projets ont bénéficié d'un budget supérieur à 3 millions d'euros. Des investissements qui représentent près d'un quart du plan pluriannuel des investissements (PPI) de la Ville.

Le groupe scolaire Joliot Curie, qui accueille 300 élèves de la maternelle au primaire, a été totalement repensé, "à la fois sur les plans écologique, fonctionnel et pédagogique" explique ainsi Grégory Doucet. Isolation des bâtiments, brasseur d'air, réfection des salles de classe et du gymnase, nouvel aménagement de la cour de récréation en cour nature… Autant d'aménagements qui doivent permettre aux jeunes élèves et à tout le personnel enseignant de mieux vivre les épisodes de chaleur, de plus en plus fréquents en juin et en septembre dans la région lyonnaise.

Le groupe scolaire Joliot Curie dans le 5e arrondissement de Lyon, entièrement rénové pour plus de 4 millions d'euros. (@Vincent Guiraud)

La rénovation complète de l'école a coûté 4 millions d'euros à la municipalité pour des travaux menés en site occupé "avec un dialogue constant entre la Ville, les enseignants, les familles et les équipes périscolaires."

Un référentiel comme guide pour les futures rénovations

A l'occasion de cette visite, Stéphanie Léger, adjointe au Maire de Lyon déléguée à l'Education, a présenté le "référentiel des écoles lyonnaises", document construit de manière collaborative et qui devrait servir de "programme type" pour les écoles à Lyon dans le cadre de nouvelles constructions ou de rénovation. Un référentiel qui servira de document-ressource pour la communauté éducative et qui doit permettre de détailler les besoins concrets et les préconisations pour les prochains projets à Lyon.

Quatorze écoles sont ou vont prochainement être concernées par des travaux, pour plus de 70 millions d'euros. "Mais notre travail n'est pas terminé" reprend Grégory Doucet, faisant référence à l'échéance municipale de 2026 pour laquelle l'actuelle maire de Lyon s'est d'ores et déjà porté candidat. Avant de conclure : "On veut que tous les enfants de Lyon puissent bénéficier du meilleur mais je suis déjà heureux de constater ici, dans le 5e arrondissement, qu'en 5 ans, notre chemin parcouru nous amène à de belles écoles comme celle de Joliot Curie".