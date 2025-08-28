Une jeune femme retrouvée morte dans son appartement à Sathonay-Camp

Le corps d'une jeune femme a été découvert dimanche 24 août. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer les causes de la mort, alors que l’hypothèse d’une crise d’épilepsie est évoquée.

Le corps sans vie d’une femme de 25 ans a été découvert dimanche 24 août dans son logement de l’avenue de Pérouges à Sathonay-Camp, selon nos confrères du Progrès. C’est un ami, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, qui a fait la macabre découverte en fin d’après-midi.

Prévenus, le Samu et les gendarmes se sont rendus sur place. Si la victime ne présentait aucune trace suspecte, une autopsie médico-légale doit être réalisée afin de déterminer les causes exactes du décès. L’hypothèse d’une crise d’épilepsie est notamment évoquée à ce stade.