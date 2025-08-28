Comme Lyon et Caluire, Bron et Saint-Genis-Laval planteront un arbre pour Ilan Halimi

Quatre villes de la métropole de Lyon ont annoncé qu’elles planteraient un arbre en hommage à Ilan Halimi.

Quatre villes de la métropole de Lyon planteront un arbre en hommage à Ilan Halimi, séquestré, torturé et tué en 2006 parce que juif.

Après Caluire-et-Cuire et Lyon, les communes de Bron et de Saint-Genis-Laval ont à leur tour annoncé qu'elle planteraient un arbre en hommage à Ilan Halimi, torturé et tué en 2006 parce que juif.

Un arbre qui "symbolise notre mobilisation contre toute forme d’antisémitisme et de racisme"

Les quatre villes répondent à l'appel de l'ancien président de la Licra, l'avocat lyonnais Alain Jakubowicz. Le conseil avait appelé les maires de France à ce geste en réaction au tronçonnage de l'arbre hommage planté à Épinay-sur-Seine. À Lyon, l'arbre sera planté au moins de novembre au square Béguin, à côté de l'arbre de la République et de la plaque hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard.

Lire aussi : Lyon plantera un arbre en hommage à Ilan Halimi annonce Grégory Doucet

À Bron, le maire Jérémie Bréaud organise un évènement ce vendredi à 11 h 30, où un olivier qui "symbolise notre mobilisation contre toute forme d’antisémitisme et de racisme" sera planté explique la collectivité.

Dernière commune à avoir rejoint l'appel, Saint-Genis-Laval. La ville dirigée par Marylène Millet a annoncé ce jeudi la plantation d'un olivier dans le parc de la Villa Chapuis le 3 septembre.

Deux frères jumeaux ont été interpellés a indiqué le parquet de Bobigny. Ils seront jugés en octobre et sont suspectés d'avoir abattu l'olivier planté en Seine-Saint-Denis. "Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n’en sera rien : la nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif", avait réagi le président de la République, Emmanuel Macron.