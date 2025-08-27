Lyon plantera un arbre en hommage à Ilan Halimi annonce Grégory Doucet

Grégroy Doucet, le maire de Lyon, plante « l’Arbre de la République », square Jussieu, 3e arrondissement de Lyon. L’arbre en mémoire d’Ilan Halimi sera planté à ses côtés. @AnthonyFaure

Grégory Doucet a annoncé que la Ville de Lyon planterait un arbre en mémoire d'Ilan Halimi, assassiné en 2006 parce que juif. L'arbre qui honorait sa mémoire à Épinay-sur-Seine a été tronçonné le 14 août.

Le maire de Lyon a indiqué ce mercredi qu'un arbre en mémoire d'Ilan Halimi serait planté au mois de novembre au square Jussieu dans le 3e arrondissement. Dans un long message partagé sur les réseaux sociaux, Grégory Doucet évoque de récents faits-divers à caractère antisémite survenus à Lyon, Villeurbanne et Paris. Parmi eux, l'abattage de l'arbre planté à Épinay-sur-Seine en mémoire d'Ilan Halimi, assassiné en 2006 parce que juif.

Lire aussi : "Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue

"Derrière un arbre qui tombe, c'est toute une forêt qui peut se lever"

"Je veux dire d'abord à quel point je suis choqué par la violence de ces évènements. Comme maire, mais aussi comme citoyen, je condamne avec la plus grande fermeté ces actes antisémites", écrit le maire écologiste qui considère que "tout cela n'est pas une succession d'actes isolés. C'est un continuum". Et de poursuivre : "Derrière un arbre qui tombe, c'est toute une forêt qui peut se lever."

L'arbre sera planté à Lyon à côté de l'arbre de la République et de la plaque en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard dévoilée en juin dernier. Sans le citer, le maire écologiste de Lyon répond à l'appel l'ex-président de la Licra, Alain Jakubowicz, qui a publié une tribune invitant tous les maires de France à planter cet arbre hommage. L'avocat, devenu un fervent opposant à Grégory Doucet, avait même prédit dans un tweet que l'édile ne planterait pas d'arbre, en réponse au futur candidat aux municipales, Jean-Michel Aulas, qui promettait de le faire en cas d'élection.

Lire aussi : "Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée

Dans la métropole de Lyon, le maire LR de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint est le premier à avoir répondu à l'appel d'Alain Jakubowicz. "Ici, à Caluire, ville où fut arrêtée la réunion clandestine de Jean Moulin et de ses compagnons de Résistance, ville de Jean Nallit, Juste parmi les Nations, nous savons ce que signifient le courage et la fidélité à nos valeurs", expliquait l'édile sur les réseaux sociaux.