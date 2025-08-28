La porte-parole du Gouvernement en visite près de Lyon ce vendredi

La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas sera en visite à Tarare. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Sophie Primas et François-Noël Buffet seront en visite à Tarare vendredi 29 août.

La porte-parole du Gouvernement, Sophie Primas sera en visite à Tarare près de Lyon vendredi 29 août. Elle sera accompagnée de François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur.

Ils se rendront au sein de l'entreprise Gerflor qui fabrique depuis 1947 des revêtements de sols et de murs. Il s'agit du principal site industriel de Tarare. Ils visiteront ensuite le chantier de l'ancienne usine de chaussures JB Martin avant de participer à une table-ronde autour des enjeux de la filière textile.