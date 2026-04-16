Un utilisateur du réseau TCL a lancé une pétition en ligne demandant de rétablir le service de transport en commun le 1er mai.

À Lyon, la fête du travail profite à tout le monde. Alors que les transports en commun fonctionnent dans certaines villes comme Paris, Metz, Annecy, ou encore Vichy, à Lyon, l'ensemble du réseau est à l'arrêt le 1er mai. Un choix qui fait grincer les dents de certains usagers.

Un utilisateur du réseau a même lancé une pétition en ligne pour demander à la Métropole de Lyon de rétablir le service le 1er mai : "Le 1er mai est une journée emblématique, dédiée à la solidarité, à la justice sociale et à la défense des droits des travailleurs. Cependant, l'absence de transports en commun ce jour-là pénalise directement celles et ceux qui n'ont pas d'autre moyen de transport, créant des inégalités sociales et des obstacles à la participation citoyenne", dénonce-t-il.

"Nous demandons que des solutions concrètes soient mises en place"

Si cette fermeture du réseau pendant 24 h est exceptionnelle, l'utilisateur pointe du doigt les difficultés rencontrées par les personnes nécessitant de se déplacer ce jour-là : "Une grande partie des travailleurs qui œuvrent dans des secteurs de première nécessité (soins, services publics, transport, etc.) ne bénéficient pas toujours de la possibilité de s'adapter aux fermetures des transports ce jour-là."

Selon lui, le réseau devrait également être ouvert pour permettre aux Lyonnais de se rendre aux différentes manifestations : "Le 1er mai, les transports en commun permettent également à tous les citoyens de participer aux rassemblements et manifestations pacifiques organisées pour revendiquer des droits sociaux et environnementaux", poursuit-il.

"Nous demandons donc que des solutions concrètes soient mises en place pour assurer la circulation des transports en commun le 1er mai", revendique l'utilisateur, dont la pétition récole pour l'instant cinq signatures. A noter que la journée du 1er mai est souvent utilisée par le réseau pour réaliser des travaux d'entretien sur les lignes.

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