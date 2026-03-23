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Manifestation grève 10 septembre hôpital Edouard Herriot
Un piquet de grève s’est tenu devant l’hôpital Edouard Herriot ce mercredi.©Loane Carpano

Lyon : fin de la grève à l'hôpital Edouard Herriot après la création de nouveaux postes

  • par Loane Carpano

    • Après six semaines de grèves aux urgences de l'hôpital Edouard Herriot, les syndicats CGT et F0 et la direction des Hospices Civils ont signé un protocole d'accord le 20 mars.

    C'est la fin de la grève à l'hôpital Edouard Herriot. Après plus d'un mois de grève des urgences de l'hôpital, les syndicats CGT et F0 et la direction des Hospices Civils ont signé un protocole d'accord le 20 mars dernier. Pour rappel, le mouvement initié le 5 février visait à"alerter sur la dégradation des conditions de travail, les effectifs insuffisants et la surcharge liée à l’activité croissante".

    Selon le Progrès, trois recrutements d'infirmiers ont été réalisés et trois autres sont en cours, trois postes d'aides-soignants ont également été créés, tandis que les équipes de brancardiers de nuit et des bureaux des entrées ont été renforcés. La direction se serait également engagée à mieux gérer les absences, à renforcer les équipes lors des pics d'activité et à créer un groupe de travail pour refondre l’organisation des urgences.

    Une victoire pour les syndicats : "La grève a permis d’obtenir des créations de postes et une meilleure écoute de l’équipe par la direction", se félicitent-t-ils.

    Lire aussi : Urgences en grève à Lyon : un rassemblement prévue ce mercredi

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