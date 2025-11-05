Compte tenu de la saturation de leurs services d'urgence et de médecine, les hôpitaux Drôme Nord de Saint-Roman-sur Isère ferment leurs urgences adultes et déploient le plan blanc.

Situation tendue aux hôpitaux Drôme Nord à Roman-sur-Isère. Dans un message publié sur Facebook, le service des hôpitaux a annoncé le déclenchement du plan blanc et la fermeture des urgences adultes. "Le service des urgences des Hôpitaux Drôme Nord connaît depuis deux semaines une situation de tension liée au nombre important d’admissions de patients nécessitant une hospitalisation", indique l'hôpital sur le réseau social.

Compte tenu de la saturation des services d'urgence et de médecine, les urgences adultes ferment leurs portes à compter de ce mercredi 5 novembre. Les patients seront désormais orientés vers les établissements les plus proches en capacité de les accueillir.

Le site de Saint-Vallier, ainsi que les urgences pédiatriques et gynécologiques adultes du site de Saint-Roman-sur-Isère restent néanmoins ouverts. "La situation sera ré-évaluée régulièrement afin de revenir au plus vite à une situation normale", affirme l'hôpital.

