Actualité
Hôpitaux Drôme Nord
Crédits : Hôpitaux Drôme Nord

Les hôpitaux Drôme Nord ferment leurs urgences adultes et déploient le plan blanc

  • par Loane Carpano

    • Compte tenu de la saturation de leurs services d'urgence et de médecine, les hôpitaux Drôme Nord de Saint-Roman-sur Isère ferment leurs urgences adultes et déploient le plan blanc.

    Situation tendue aux hôpitaux Drôme Nord à Roman-sur-Isère. Dans un message publié sur Facebook, le service des hôpitaux a annoncé le déclenchement du plan blanc et la fermeture des urgences adultes. "Le service des urgences des Hôpitaux Drôme Nord connaît depuis deux semaines une situation de tension liée au nombre important d’admissions de patients nécessitant une hospitalisation", indique l'hôpital sur le réseau social.

    Compte tenu de la saturation des services d'urgence et de médecine, les urgences adultes ferment leurs portes à compter de ce mercredi 5 novembre. Les patients seront désormais orientés vers les établissements les plus proches en capacité de les accueillir.

    Le site de Saint-Vallier, ainsi que les urgences pédiatriques et gynécologiques adultes du site de Saint-Roman-sur-Isère restent néanmoins ouverts. "La situation sera ré-évaluée régulièrement afin de revenir au plus vite à une situation normale", affirme l'hôpital.

    Lire aussi : Coronavirus : à Lyon, la stratégie des hôpitaux pour éviter saturation et "médecine de catastrophe"

    à lire également
    police Lyon
    Lyon : un appel à témoins lancé après un accident mortel survenu à Confluence

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : un appel à témoins lancé après un accident mortel survenu à Confluence 16:41
    Image d'illustration manège.
    Lyon : les forains obtiennent gain de cause, la vogue d’hiver sera bien installée à Confluence 16:07
    Façade du Palais de l'Université
    "À mort les juifs" : l’université Lyon 3 saisit la justice après la diffusion de messages antisémites 15:35
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli présente ses pistes pour les femmes et la société civile 14:58
    Rue de la République de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    65 nouveaux artisans labellisés "fabriqués à Lyon et ses alentours 2026" 14:14
    d'heure en heure
    un avocat, juge, au palais de justice
    Braquage à 28 millions d'euros à Lyon : les six suspects placés en détention provisoire 13:40
    BON Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.
    Teintée de lyonnaiseries, la Fête des Lumières sera “festive” et “joyeuse” promet Grégory Doucet  13:11
    Damso annonce deux concerts à la LDLC Arena de Lyon en 2026  13:07
    Concert : Jamiroquai à la LDLC Arena 12:31
    Fête des Lumières à Lyon : découvrez en images les œuvres de l'édition 2025 12:03
    "Le Père Noël est une ordure", une pièce culte à la Comédie-Odéon 11:22
    Saône-et-Loire : la RN79 partiellement fermée durant plus d’un mois dès le 12 novembre 10:42
    Cocktail molotov, accident, violences : cette boite de nuit de Lyon fermée d'urgence 10:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut