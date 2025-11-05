Actualité

Vente d'alcool après 21h : cette épicerie du 8e arrondissement de Lyon, récidiviste, fermée d'urgence

  • par La Rédaction

    • L'enseigne "L'épicerie du 8e", a été fermée par la préfecture du Rhône pour une durée de deux mois après une série de contrôle qui ont démontré qu'elle ne respectait pas la législation sur la vente d'alcool le soir.

    C'est un commerce qui avait pourtant été prévenu à plusieurs reprises par la préfecture du Rhône. L'épicerie du 8e, située au 71 rue Pierre Delore, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été fermée par arrêté préfectoral à partir du 30 octobre et pour une durée de deux mois. La préfecture reproche à l'épicerie la vente d'alcool après 21h.

    Déjà fermée en juin 2025 pour un mois, en novembre 2024 pour un mois également, en août 2024 pour quinze jours et en mars 2024 pour sept jours, à chaque fois pour le même motif, l'épicerie avait de nouveau été contrôlé cet été, sans que son gérant ne réponde de ses actes auprès de la préfecture.

    "Considérant que lors de chacun des contrôles des 27 juin 2025 et 29 juin 2025, il a été relevé l'accessibilité au rayon des boissons alcooliques et la vente d'alcool au-delà de 21h malgré l'interdiction ordonnée par l'autorité administrative causant des troubles à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques", la préfecture a prononcé la fermeture de l'établissement pour les deux prochains mois.

    à lire également
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes signe un accord historique de coopération avec le Texas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes signe un accord historique de coopération avec le Texas 08:55
    Vente d'alcool après 21h : cette épicerie du 8e arrondissement de Lyon, récidiviste, fermée d'urgence 08:35
    Pollution à Lyon : un air bon à moyen attendu ce mercredi 08:15
    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : la préfète du Rhône dénonce une "agression inadmissible" 07:58
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:28
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Pascal Le Merrer Journées de l'économie
    Unique : trois prix Nobel d'économie à Lyon 07:00
    À Villefranche-sur-Saône, l’usine Blédina fermera ses portes en 2027 04/11/25
    Stérilisation centrale des HCL
    Des agents recrutés "sans CV" à la stérilisation centrale des HCL de Saint-Priest 04/11/25
    Rhône : 146 emplois menacés chez Boehringer Ingelheim, un "démantèlement" pour FO 04/11/25
    Alexandre Vincendet
    Violences urbaines le soir d’Halloween, le maire de Rillieux-la-Pape en appelle à l’État  04/11/25
    Usine Tokai Cobex Vénissieux
    Un capteur de chaleur installé sur l'usine Tokai Cobex à Vénissieux 04/11/25
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Constructions illicites dans le Rhône : plus de 2 millions d’euros d’astreintes pénales réclamés en 2024 et 2025  04/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut