L'enseigne "L'épicerie du 8e", a été fermée par la préfecture du Rhône pour une durée de deux mois après une série de contrôle qui ont démontré qu'elle ne respectait pas la législation sur la vente d'alcool le soir.

C'est un commerce qui avait pourtant été prévenu à plusieurs reprises par la préfecture du Rhône. L'épicerie du 8e, située au 71 rue Pierre Delore, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été fermée par arrêté préfectoral à partir du 30 octobre et pour une durée de deux mois. La préfecture reproche à l'épicerie la vente d'alcool après 21h.

Déjà fermée en juin 2025 pour un mois, en novembre 2024 pour un mois également, en août 2024 pour quinze jours et en mars 2024 pour sept jours, à chaque fois pour le même motif, l'épicerie avait de nouveau été contrôlé cet été, sans que son gérant ne réponde de ses actes auprès de la préfecture.

"Considérant que lors de chacun des contrôles des 27 juin 2025 et 29 juin 2025, il a été relevé l'accessibilité au rayon des boissons alcooliques et la vente d'alcool au-delà de 21h malgré l'interdiction ordonnée par l'autorité administrative causant des troubles à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques", la préfecture a prononcé la fermeture de l'établissement pour les deux prochains mois.