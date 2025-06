31 degrés dans le métro A à Lyon : "insoutenable"

Alors que les températures ne cessent de grimper à Lyon, lundi 23 juin, le thermomètre affichait plus de 30 degrés dans le métro A.

Eventails et ventilateurs à la main pour les plus prévoyants, serviettes en papier pour les autres, lundi 23 juin à 14h30 le thermomètre affichait 31 degrés dans le métro A. Les usagers, soufflent, transpirent certains se plaignent : "C'est insoutenable", partage l'une des passagères. Les petites fenêtres ouvertes du métro ne laissent pas une once d'air passer, tandis que la porte laisse uniquement entrer un peu de frais lors des arrêts.

Le thermomètre affiche 31 degrés dans le métro A.

Alors que la vague de chaleur en cours ne semble pas vouloir s'apaiser, emprunter certaines lignes est difficile voir impossible. A l'image du trolleybus S6, récemment évacué en raison du malaise du chauffeur dû aux fortes chaleurs. Une histoire rapportée au Progrès par l'une des passagères du bus qui n'aurait "pas tenu plus de 20 secondes" à bord.

L'ensemble des lignes de métro bientôt climatisées

Si l'ensemble des lignes de tramways, certains bus et la ligne B du métro disposent de climatisation, le reste du réseau TCL est uniquement pourvu de fenêtres à battant ou de système de ventilation avec prise d'air à l'extérieur. Un dispositif qui semble trop peu efficace en vue des fortes chaleurs actuelles.

Face aux nombreuses plaintes des usagers, le président de SYTRAL Mobilités Bruno Bernard a rappelé samedi 21 juin sur son compte X que l'ensemble des rames bénéficieront bientôt d'un système de refroidissement. Ce dernier a tout de même précisé que cette adaptation prendrait du temps, mais sera réalisée "dans le plan de modernisation d'1,7 milliard d'euros entre 2023 et 2035", prévu par le SYTRAL.

Fontaines à eau, points de rafraîchissement...

En attendant, TCL préconise aux usagers de s'hydrater grâce aux fontaines à eau disposées en mezzanine des quais dans plusieurs stations de métro. En complément, le service rappelle que plusieurs stations disposent de points de rafraîchissement accessibles aux personnes fragiles. Des bureaux d'agents de ligne peuvent également faire office de "points refuges" temporaires. Pour le reste, il faudra attendre que le matériel roulant soit changé.

