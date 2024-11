1,5 tonne de déchets récoltée pour la 4e édition de Clean in Lyon  

Lors de l’édition 2024 de Clean in Lyon, plus de 1,545 tonne de déchets a été récoltée dans les rues, parcs, espaces publics et dans la Saône.

La quatrième édition du Clean in Lyon qui s’est déroulé le 19 septembre dernier a permis de récolter 1,545 tonne de déchets aussi bien dans la Saône, que dans les rues, parcs et espaces publics de Lyon. Dans le détails, Clean in Lyon indique que 1,2 tonne de déchets a été remontée de la Saône grâce aux équipes de Diving For Future et 345 kilos ont été ramassés dans la rue, dont 62 kilos de verre, 8 kilos de cartons et 25 kilos de canette.

Cette édition 2024 de Clean In Lyon, organisée conjointement par Harmonie Mutuelle et Everia, aura mobilisé 22 entreprises et 300 collaborateurs. 3 000 euros ont ainsi pu être reversés aux associations Nettoyons Lyon et Diving For Future. Depuis son lancement, Clean In Lyon aura permis de récolter plus de 18 000 euros pour des associations locales de protection de l’environnement.

Lire aussi : Clean in Lyon renouvelle son opération de ramassage des déchets