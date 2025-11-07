Clean in Lyon : plus d'une tonne de déchets a été récoltée lors de la 5e édition

1, 320 tonne de déchets a été récoltée à Vaux-en-Velin et dans la Saône lors d'une opération de nettoyage et de dépollution de l'espace publique.

1,320 tonne de déchets a été récoltée dans les rues et la Saône au cours de la 5e édition de "clean in Lyon" le 18 septembre dernier.

L'événement s'est tenu autour du cirque Imagine à Vaulx-en-Velin et a rassemblé 13 entreprises et 150 collaborateurs autour d'une grande opération de nettoyage et de dépollution de l'espace public.

1, 28 tonne extraite de la Saône

Sur cette 1, 320 tonne, 1, 28 tonne a été extraite de la Saône par les plongeurs de l'association "Diving for future". Les 41 kg restants ont quant à eux été récoltés à la main par les entreprises engagées. Au total, 7 600 mégots de cigarettes ont été ramassés lors de l'opération.

