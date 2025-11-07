Réaménagement des quais de Neuville-sur-Saône : la Métropole de Lyon mise sur le transport fluvial

Afin de limiter l'impact écologique et sonore du chantier de réaménagement des quais de Neuville-sur-Saône, la Métropole de Lyon opte pour le transport fluvial.

Depuis juin 2025, les quais de Neuville-sur-Saône font l'objet de vastes travaux de réaménagement et de renaturation. Le projet prévoit notamment le retrait de l’enrochement du pied de berge actuel et l'installation d’une végétation variée sur le quai, aujourd'hui envahi de plantes exotiques.

Afin de limiter l'impact écologique et sonore de cet important chantier, la Métropole de Lyon a décidé de prioriser le transport fluvial. Six péniches sont ainsi mobilisées depuis le début des travaux pour l'évacuation des déblais, l'acheminement des matériaux et la livraison des arbres.

500 trajets de camion évités

Selon la Métropole de Lyon, ce recours à la voie fluviale devrait éviter près de 500 trajets de camions sur la totalité des travaux. L'objectif étant de réduire les nuisances sonores, diminuer la pollution atmosphérique et limiter la gêne pour la circulation routière du centre-ville.

Si les trois quart des arbres du chantier ont d'ores et déjà été livrés, les bateaux devraient également permettre de transporter le mobilier et la terre nécessaires jusqu'au quai. La fin des travaux est estimée à mars 2026.

Lire aussi : Près de Lyon : les premiers travaux des quais de Neuville-sur-Saône débutent