Actualité
L’église d’Emeringes, dans le Beaujolais. (Photo Fondation du patrimoine)

Ce village du Beaujolais lance un appel aux dons pour sauver son église

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • La commune d'Emeringes et la Fondation du patrimoine lancent un appel aux dons pour préserver l’église Notre-Dame-Immaculée.

    À Émeringes, petit village du Beaujolais de 278 habitants, l’église Notre-Dame-Immaculée est aujourd’hui en péril. Fragilisée par d’importants désordres structurels, elle a dû être fermée au public. Pour éviter son effondrement, la municipalité, épaulée par l’architecte du patrimoine Olivier Chanu, a lancé un ambitieux projet de restauration, comme le rapportent nos confrères du Progrès.

    La première phase, estimée à 1,6 million d’euros, vise à consolider le chevet, le transept et les sacristies. Un chantier colossal pour une commune dont le budget annuel ne dépasse pas 300 000 €. Faute de classement au titre des monuments historiques, les subventions publiques restent limitées.

    La mairie mise donc sur la solidarité. Avec la Fondation du patrimoine, elle a ouvert une collecte nationale, offrant une réduction fiscale de 75 %. "Les habitants sont très attachés à leur église", confie au Progrès le maire Patrick Du Chaylard, déterminé à sauver le monument.

