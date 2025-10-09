Ce village du Beaujolais lance un appel aux dons pour sauver son église

La commune d'Emeringes et la Fondation du patrimoine lancent un appel aux dons pour préserver l’église Notre-Dame-Immaculée.

À Émeringes, petit village du Beaujolais de 278 habitants, l’église Notre-Dame-Immaculée est aujourd’hui en péril. Fragilisée par d’importants désordres structurels, elle a dû être fermée au public. Pour éviter son effondrement, la municipalité, épaulée par l’architecte du patrimoine Olivier Chanu, a lancé un ambitieux projet de restauration, comme le rapportent nos confrères du Progrès.

La première phase, estimée à 1,6 million d’euros, vise à consolider le chevet, le transept et les sacristies. Un chantier colossal pour une commune dont le budget annuel ne dépasse pas 300 000 €. Faute de classement au titre des monuments historiques, les subventions publiques restent limitées.

La mairie mise donc sur la solidarité. Avec la Fondation du patrimoine, elle a ouvert une collecte nationale, offrant une réduction fiscale de 75 %. "Les habitants sont très attachés à leur église", confie au Progrès le maire Patrick Du Chaylard, déterminé à sauver le monument.