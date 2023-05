On a testé pour vous la mixologie à Lyon

Lyon Capitale a testé pour vous l'atelier de mixologie, ou l'art de créer des cocktails, à la cité des halles, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Bien trop méconnu du vocabulaire des Français, la mixologie est l'art de mélanger les boissons, et non pas celui de mixer de la musique comme on pourrait le croire. Plus facile à dire qu'à faire, la mixologie, est en réalité un véritable art, qui nécessite la maîtrise des mélanges des boissons pour créer des cocktails. Lyon Capitale a testé pour vous, la mixologie d'un gin à la cité des Halles, dans le 7e arrondissement de Lyon.

"Shaker" du gin

Direction la cité des Halles, pour retrouver Alexis Casimiri dans sa distillerie de gin et de whisky, La mauvaise graine, accompagné de Marylou Sokolova, mixologue à Aïko Lab. Le duo de Lyonnais s'est spécialement associé pour concocter le mélange que nous avons préparé, à partir du Louise Gin, le gin conçu par Alexis Casimiri. Après avoir présenté les différents composants du gin, il est l'heure de se retrousser les manches et de mixer ce cocktail. Sous les conseils avisés de Marylou, on verse dans un premier temps 5cl de gin, le verjus, un jus extrait du raisin qui va apporter de l'acidité au mélange, un peu comme un bonbon, puis du sirop de pandan issu d'une plante asiatique, qui va quant à lui apporter une odeur de pop-corn. Le tout est versé dans un verre mélangeur, appelé "shaker", avec quelques glaçons. "Là, il faut secouer bien fort et rapidement pendant 10 secondes pour qu'on ait un mélange bien frais et parfait", ajoute la mixologue de 28 ans. Ça a l'air plutôt simple, mais maîtriser la méthode de secouement est bien plus compliqué. Avec plus de difficultés que la professionnelle, on finit par obtenir notre cocktail remué.

Encore une dernière étape à faire pour finaliser le cocktail. Une fois versé dans un verre, on ajoute des glaçons, de l'eau de coco et une feuille de pandan. Le goût du gin reste bien présent, mais on sent la touche d'acide, de noisette et de pop-corn, qui unifie le mélange.

Un savoir-faire à transmettre

Bien plus qu'un simple mélange, pour les mixologues, le cocktail est le fruit d'un véritable travail de recherche. "Ce n'est pas un simple gin tonic. Je conçois, je prépare et j'imagine un produit qui pourrait plaire au client. Ce n'est pas si simple que ça de créer un mélange à partir d'un alcool. J'aimerais donc essayer de changer l'image qu'on se fait du cocktail et le rendre plus accessible. Je veux montrer qu'on peut s'amuser. Avec pas grand chose on peut faire beaucoup", conseille l'ancienne berlinoise.

Pour l'heure, l'atelier de Marylou n'est pas ouvert au public, mais devrait l'être en septembre 2023. "Pour nous le but de ces ateliers, est de partager un savoir-faire, entre distillerie et mixologie", ajoute Alexis Casimiri. Dans l'idée, le duo aimerait collaborer ensemble pour proposer ce même atelier au public.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.