Espace vert, sobriété… La Cité administrative de Lyon prévue pour 2024

Le chantier du nouveau bâtiment de la Cité administrative de l'Etat commence à voir le bout du tunnel. La livraison est prévue pour février 2024.

En pleine transition, le quartier de la Part-Dieu commence à se dessiner. Jeudi 13 juillet, la sous-préfète, Charlotte Crépon, a présenté le chantier de la phase une du nouveau bâtiment de la cité administrative d'Etat de Lyon. En travaux depuis 2022, le nouveau bâtiment, grand de 19 000 m2 sera livré en février 2024.

Pour mémoire, en 2021, la préfecture du Rhône précisait que la nouvelle Cité administrative devait permettre "de répondre aux besoins actuels des services de l’État et d’améliorer les conditions d’accueil du public", tout en respectant un certain nombre de normes "environnementales" afin de faire de ce lieu un bâtiment qui s’inscrit "dans la future réglementation environnementale RE 2020".

Un bâtiment plus vert

Presque flambant neuf, les futurs locaux devraient accueillir 1 000 agents, dont 300 de l'Insee et 700 de la direction générale des finances publiques. Le bâtiment a été conçu de sorte à ce qu'il réponde aux enjeux environnementaux. Par conséquent, les entreprises investis à ce projet, Snohetta et Z Architecture, ont permis au bâtiment de s'éclairer avec la lumière naturelle du soleil. Aussi, tous les éclairages sont des LED. Quant aux espaces de travail, les agents auront le choix entre des "espaces silences", dans une logique d'open space et des box individuels. Le coût total des travaux s'élève à 90 millions d'euros.

Côté extérieur, les architectes du bâtiment ont conçu un espace vert, permettant de rafraîchir la cours. De plus, l'effet miroité des façades de l'immeuble permet notamment de refléter la verdure et fait donc un "rappel de fraîcheur", note Charlotte Crépon. "C’est un chantier très important pour l’Etat car il y a une forte exigence en matière économique, où on a pu faire appel à des filières françaises, une exigence en matière sociale, en collaborant avec des entreprises locales et d'insertion", souligne la sous-préfète.

Pour l'heure, la préfecture n'est pas en mesure de déterminer le gain en consommation d'énergie par rapport à l'autre bâtiment de la Cité administrative.