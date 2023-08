Sécheresse dans l'Ain : la préfecture prend des mesures de restriction

La préfecture de l'Ain place de nouvelles zones d'alertes en situation de crise et d'alerte renforcée face à la sécheresse.

L'intense épisode caniculaire qui s'abat sur la France depuis plusieurs jours met à rude épreuve les organismes, tout autant que les milieux naturels. L'absence de précipitations et la chaleur "ont conduit à une dégradation sensible de la situation de la ressource en eau à l'échelle de l'ensemble du département", explique ainsi la préfecture de l'Ain.

"Les eaux superficielles sont fortement impactées, avec des écoulements très faibles et de nombreux assecs", ajoutent les services de l'Etat. La préfète de l'Ain a décidé de placer plusieurs nouvelles zones d'alertes eaux superficielles en situation de crise et en situation d'alerte renforcée.

Ces situations d'alerte et de crise engendrent la mise en place d'un certain nombre de mesures de restrictions notamment pour l'arrosage des massifs fleuris ou des plantes en pot, des espaces verts et pelouses et des jardins potagers.