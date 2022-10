Dans l'Ain, un festival geek consacré à la pop culture

Le Hashtag festival se tient à Bourg-en-Bresse ces 22 et 23 octobre. Un rendez-vous phare en Auvergne-Rhône-Alpes pour réunir youtubeurs et fans de manga.

C'est le rendez-vous régional du week-end, dédié à la culture geek et à la pop culture. A une heure de Lyon, la 2e édition du Hashtag festival se déroule ce week-end, au parc des expositions de Bourg-en-Bresse. De nombreux univers y sont représentés pour tous les publics : BD, jeux vidéos indépendants, fantastique, youtubeurs, musique kpop, tournois de e-sport, culture web, manga et animés, etc.

Une scène quizz permettra de remporter plusieurs cadeaux et de participer aux concours et chasses aux trésor conçues pour rythmer l'événement. Parmi les temps forts du festival, il sera aussi possible de se familiariser avec la réalité augmentée, l'impression 3D, mais aussi le rétrogaming, le paper craft, les arts martiaux, le combat au sabre laser, et la sculpture sur ballon.

L'événement est ouvert jusqu'à dimanche, 18 h.