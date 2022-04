(Photo by PASCAL GUYOT / AFP)

Au premier trimestre 2022, le nombre de chômeurs a chuté de 5,7 % dans le Rhône. Le début d'année est également marqué par la baisse du nombre de demandeurs d'emploi au sein de la Métropole de Lyon.

Les chiffres du chômage du premier semestre 2022 sont connus, et ils se révèlent plutôt satisfaisants.

Au sein de la Métropole de Lyon, le nombre de demandeurs d'emploi, sans activité, s'établit en moyenne sur le trimestre à 70 340, soit 4 220 personnes en moins que sur le trimestre précédent. En fin d'année 2021, ce chiffre était supérieur de 5,7 %. Encore plus satisfaisant : cette baisse s'inscrit sur la durée : le chômage a chuté de 17,7 % en un an dans la Métropole de Lyon. Un taux relativement similaire à celui enregistré dans la région.

Une baisse également observée en France métropolitaine

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 5,8 % sur un trimestre (- 19,0 % sur un an), tandis qu'à l'échelle nationale, Pôle Emploi enregistre une diminution de 5,3 % sur la période (et -16,5 % sur un an).