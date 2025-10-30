Actualité
SCAP Hologram a levé avec succès 22 millions d’euros, une étape majeure dans son développement. © Maxppp

Chirurgie de l'épaule : à Grenoble, une medtech lève 22 millions d'euros

  • par evamorvany

    • SCAP Hologram, jeune medtech grenobloise, a levé 22 millions d'euros pour révolutionner la chirurgie de l'épaule.

    22 millions d'euros. C'est la somme que vient de lever la startup grenobloise SCAP Hologram, moins de deux ans après sa création. Basée à Saint-Martin-d'Hères, en Isère, l'entreprise développe une technologie de navigation peropératoire (durant une intervention chirurgicale) holographique en temps réel dédiée à la chirurgie de l'épaule, un domaine où ce type d'assistance reste encore peu répandu. Sa solution vise ainsi à lever un frein historique à l'adoption du guidage peropératoire. 

    "SCAP Hologram a développé une solution de navigation unique, spécifiquement conçue pour l’arthroplastie de l’épaule. Notre innovation comble une lacune majeure et facilite l’adoption du guidage peropératoire pour une chirurgie naturellement peu invasive"
    Stéphane Lavallée, cofondateur de SCAP Hologram.

    La levée de fonds a été soutenue par les fondateurs Stéphane Lavallée et Delphine Henry, ainsi que par Haventure, MinMaxMedical, eCential Robotics et le groupe d'investisseurs privés Surosh. Un investisseur stratégique, resté confidentiel, a également participé à l'opération. Des financements complémentaires ont été apportés par BPIfrance, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Auvergne et BNP Paribas.

    Les yeux de la chirurgie assistée tournés vers Grenoble

    Les fonds levés permettront à SCAP Hologram d'accélérer le développement de sa technologie et d'avancer sur les étapes réglementaires, tout en renforçant son partenariat avec MinMaxMedical, dont elle utilise les technologies pour sa plateforme de navigation. Pour le plus grand bonheur de son PDG, Thomas Lonjaret qui déclare : "Nous sommes ravis de voir nos technologies intégrées dans un projet qui correspond directement à un besoin clinique non satisfait au bloc opératoire."  

    Le financement pourrait s'élever à 30 millions d'euros "sous réserve de la réalisation de certains jalons prédéfinis". 

    Tous les yeux de la chirurgie assistée sont désormais tournés vers Grenoble, seulement un mois après la venue de plus de 450 passionnés pour la conférence nationale sur la chirurgie numérique et robotique, le 23 septembre dernier.  

