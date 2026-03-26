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Chasse aux oeufs Pâques

Rhône : pour fêter Pâques, une chasse aux œufs organisée au musée gallo-romain

  • par la rédaction

    • À l’occasion de la fête de Pâques, dimanche 5 avril, le musée gallo-romain à Saint-Romain-en-Gal (Rhône) organise sa traditionnelle chasse aux œufs dans les vestiges du site.

    C’est une tradition, chaque année, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal (Rhône) organise sa chasse aux œufs pour la fête de Pâques. Les festivités sont reconduites cette année, dimanche 5 avril, de 10 heures à 13 heures. En famille ou entre amis, partez à la recherche des œufs colorés cachés pour l’occasion dans les allées, le long des murets ou à l’intérieur des maisons du site archéologique.

    Les œufs sont tout un symbole pour les Romains. Durant l’Antiquité, ils offraient en effet des œufs peints au printemps pour symboliser la vie et la renaissance de cette période de l’année. Dimanche 5 avril, les matrones, sénateurs et autres personnages de l’Antiquité reprendront vie grâce aux comédiens de la Compagnie Gai Savoir.

    Pour participer, il faut s’inscrire le jour même, dans la limite des places disponibles. L’événement est gratuit.

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