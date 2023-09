À Lyon, une première vélostation de 214 places sort de terre

La Métropole et la Ville de Lyon ont inauguré jeudi 14 septembre la première vélostation sécurisée de la ville à la gare de la Part-Dieu.

Une première vélostation de 214 places a ouvert ses portes en plein cœur de la gare de Lyon Part-Dieu. Depuis le 28 août, les usagers peuvent venir y garer leur vélo en fonction des horaires d'ouverture de la gare, de 4h50 à 00h45. "C'est un système qui est fluide et simple. Cet aménagement est l'un des premiers et des plus importants, car on vise 15 000 places de stationnement sécurisé d'ici la fin du mandat", se réjouit Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon délégué aux mobilités. Parmi les 214 places, quatre sont dédiées aux vélos cargos. Financé entièrement par la Métropole de Lyon, ce "Park Vélo'v" a coûté 700 000 euros.

Une station gratuite

Accessible depuis Villette, ce parking pour vélos est gratuit pour tous les cyclistes disposant d'une carte Oùra ou d'une carte TCL nominative et en cours de validité. Déjà plus de "450 personnes se sont inscrites au formulaire depuis le mois d'août pour stationner leur vélo", assure Fabien Bagnon. Il est possible de laisser son vélo la nuit ou plusieurs jours, dans la limite de 14 jours. Les usagers qui souhaitent profiter de ce parking sécurisé doivent s'inscrire gratuitement via la plateforme Toodego. L'accès à ce parking placé sous vidéo-surveillance est ensuite valable pendant un an.

Favoriser l'intermodalité

Alors que plus de 140 000 voyageurs transitent chaque jour par la gare de Lyon Part-Dieu - ce qui en fait la plus grande de province - "l'intermodalité de la gare est naturellement un enjeu très fort", appuie Bruno Bernard, président (Les Écologistes) de la Métropole de Lyon. Un avis partagé par le maire de Lyon Grégory Doucet (Les Écologistes), qui insiste sur le fait que "si on veut que cette transformation soit complète en ville, il nous faut bien sûr établir un système vélo". Située au coeur d'un quartier en pleine transition, cette station vélo permet ainsi aux usagers de stationner leur vélo en toute sécurité avant d'accéder à leur train.