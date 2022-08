L’été indien… une belle saison d’exception au lac d'Annecy !

CONTENU SPONSORISÉ

À peine repartis les derniers vacanciers de l’été, commence une nouvelle saison magique autour du lac d’Annecy : l’été indien. Quelques semaines tout en douceur pour les privilégiés qui choisiront cette destination pour un séjour hors du commun que vous réservent les professionnels de l’association Lac d’Annecy Accueil et Découverte.

Parmi les incontournables, le marché de la vieille ville (mardi, vendredi et dimanche matin) où, le long des canaux et sous les arcades, vous ferez vos emplettes de délicieux fromages, de charcuteries ou de fruits et légumes locaux. Côté patrimoine historique, débutez par le parcours dans les ruelles d’Annecy et longez les canaux de la « Venise des Alpes » sans oublier le château et le Palais de l’Isle (une ancienne prison) situé à l’embranchement de 2 canaux. Au cœur de la vieille ville, le port d’Annecy vous invite à partir en croisière sur le lac à bord d’un des bateaux de la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy. Des panoramas à couper le souffle sur les rivages, les montagnes et les villages qui bordent le lac.

Côté patrimoine toujours, ce dernier apporte encore son lot de belles découvertes avec l’Écomusée du lac d’Annecy. Vous pouvez également rencontrer un véritable potier passionné à la Poterie du Col. À ne pas rater, une belle histoire, familiale crée en 1796 est riche d’enseignement, le Musée Paccard avec sa fonderie fleuron de l’industrie française.

Et si l’envie vous en prend pour une balade originale, la location de Vélos, Rollers, Tandems, Kayaks et autres Paddles est possible avec Roul’ma Poule.

Toujours pour plonger dans les entrailles de cette belle région, deux endroits sublimes ! La grotte et cascade de Seythenex est un site naturel situé dans le Parc Naturel du massif des Bauges. Incontournable également, Les Gorges du Fier vous emmènent le long d’un canyon spectaculaire créé par la rivière, vous avancez sur une passerelle à 45 mètres de hauteur. Pour les plus sportifs, les sentiers du Val de Tamié, ou votre baptême en parapente au-dessus du lac avec Les Passagers du Vent. Et pour un repos bien mérité, la touche insolite pour vivre une nuit inoubliable en pleine forêt, l’Eco bivouac du Semnoz.

Côté culinaire avec les restaurants de notre association, les gourmets ne sont pas oubliés pour savourer une cuisine à la fois gastronomique et de plaisir avec des produits locaux. De l’étoile Michelin à la soirée fondue, tous ceux que vous choisirez sont de vrais indépendants et amoureux de leur territoire qu’ils valorisent dans votre assiette… pour le plus grand plaisir de vos papilles gustatives !

Côté accueil enfin, pour que votre séjour soit une réussite totale avec un hébergement adapté à vos envies, laissez-vous guider dans l’un des hôtels, résidences ou dans un mobil-home confortable.

Ces femmes et ces hommes qui vous accueillent sont de purs indépendants, totalement implantés dans notre région qu’ils aiment et connaissent si bien et qu’ils vous donneront envie de découvrir !

Alors, prêts pour vivre un séjour d’exception ?

