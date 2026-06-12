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En visite à Lyon ce vendredi, la ministre du Handicap veut "apporter des solutions"

  • par Romain Balme

    • En déplacement à Lyon, la ministre chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées a visité le Pôle Bert, où associations et entreprises développent des solutions concrètes pour l’inclusion et le sport adapté.

    Après un passage à la fête du tennis adapté de Décines, la ministre chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Camilla Galliard-Minier, s'est déplacée au Pôle Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon. Anciennement appelé clinique Vialar, ce site détenu par Lyon Métropole Habitat accueillera à terme des logements sociaux. Pour ne pas laisser le lieu vacant, des entreprises et des associations engagées dans les secteurs de la solidarité, de la santé et de l'alimentation s'installent jusqu'en 2027.

    Parmi la vingtaine d'acteurs, la ministre en a rencontré deux d'entre eux. Adapt and Joy est une entreprise qui adapte des vêtements du quotidien pour les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. "Nous vendons aux particuliers. L'objectif est maintenant de se développer et de nouer des partenariats. Le rêve serait les jeux Paralympiques de 2030", relate Maureen Descomtes, l'une des deux fondatrices d'Adapt and Joy, qui compte actuellement une cinquantaine de clients par mois. Pantalons, chemises, joggings, les modèles adaptés ne manquent pas. "Ce sujet parait souvent secondaire, alors qu'il est important que chacun puisse s'habiller comme il le souhaite. Apporter des solutions au quotidien c'est important", soutient Camilla Galliard-Minier.

    Donner accès aux sports à tous

    La ministre est ensuite descendue d'un étage à la rencontre d'adhérents de l'Advanced Neuro-rehabilitation Therapies & Sport (ANTS), association de 135 membres qui offre une salle de sport adaptée aux personnes en situations de handicap, accompagnées par des enseignants en sports adaptés. Son président Alexandre Aynie explique que l'ANTS conserve de nombreuses difficultés financières. Leur budget est constitué d'un tiers des prestations d'abonnement, un tiers de mécénat, ainsi qu'un tiers de subventions publiques. "Ce sport adapté est important pour le bien-être mental. Il permet à chacun de pouvoir faire du sport", félicite la ministre de l'autonomie et du handicap, avant d'ajouter, "c'est une solution supplémentaire face aux obstacles que la société crée".

    Après ces visites, la ministre a développé les perspectives d'actions du gouvernement sur le sujet du handicap. "Une conférence nationale du handicap, présidée par Emmanuel Macron aura lieu le 25 juin. Cet évènement sera l'occasion d'aller dans le sens d'une société inclusive sur plusieurs domaines, comme l'emploi, la formation, ou encore la citoyenneté", conclut la ministre.

    Lire aussi : Lyon, troisième ville la plus accessible de France : "pourtant il y a encore beaucoup d'endroits qui posent problème"

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