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PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vaulx-en-Velin : 46 personnes évacuées après un feu d'appartement

  • par Loane Carpano

    • Ce vendredi 12 juin, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de dix étages situé dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin.

    Un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé au 6 chemin de la Godille, dans le quartier du Mas-du-Taureau, à Vaulx-en-Velin, ce vendredi 12 juin après-midi. Selon les informations du Progrès, 23 sapeurs-pompiers auraient été mobilisés pour maîtriser les flammes. Ces dernières seraient parties d'une chambre au septième étage du bâtiment.

    Au total, 46 personnes ont été évacuées, le temps de l'intervention. Les dégâts seraient néanmoins limités.

    Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Un mortier d'artifice utilisé au cours d'un mariage animé pourrait être à l'origine du feu.

    Lire aussi : Lyon : un incendie en cours sur la colline de Fourvière, les pompiers dépêchés sur place

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